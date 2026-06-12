Ich habe endlich den Steam Controller bekommen - möchte ihn aber direkt wieder loswerden

Der Steam Controller ist ein großartiges Gamepad, aber auf eine Sache komme ich nicht klar.

Nach einem verpassten Launch konnte ich mir den Steam Controller dann doch noch vormerken und jetzt letztendlich auch bestellen. Für 100 Euro liefert Valve so einige coole Funktionen und eine nahezu perfekte Ergonomie, aber das PC-only-Gamepad hat auch zwei gravierende Nachteile, die mich am Weiterspielen hindern.

Der Steam Controller liegt perfekt in meiner Hand, aber nur, solang ich nicht damit spiele

Als ich Valves neuen Steam Controller zum ersten Mal in die Hände genommen habe, dachte ich, ich hätte das perfekte Spielgerät für mich gefunden. Wie auch schon die Griffe des Steam Deck, liegt der Steam Controller perfekt in meinen Händen, fast so, als wäre sein Gehäuse extra für mich gegossen worden.

Okay, ich weiß, das klingt jetzt ganz schön überschwänglich, aber ich kann mich an keinen Controller erinnern, der sich so »richtig« in meinen Händen anfühlte.

6:04 GameStar-Redakteur Linh packt den Steam Controller aus: Eine verdammt gute Mischung aus Steam Deck und PS5-Controller

Autoplay

Zudem liegen die Bedienelemente sehr nah beieinander und sind damit flott erreichbar. Der Weg vom Stick zu den Aktionstasten ist beispielsweise richtig schön kurz, in schnellen Action-Spielen müssen Spieler*innen also nicht lange die Kamera ungesteuert lassen, um mit ihren virtuellen Protagonisten zu springen oder nachzuladen.

Wobei die Finger für so etwas im Grunde nicht für einmal vom Stick genommen werden müssen, da der Steam Controller über vier Rücktasten verfügt, die per Mittel- und Ringfinger bedienbar sind. Sie werden über einen optimal austarierten Druckpunkt ausgelöst, der bei mir bisher nicht zu Fehleingaben führte.

Die Rücktasten des Steam Controllers sind großflächig und drücken sich gut.

Nun aber zu meinem Problem: Der Controller lässt sich großartig mit einem Standardgriff bedienen, also mit beiden Daumen an den Sticks und dem Zeigefinger auf den Triggern.

Ich spiele aber grundsätzlich mit einer Klaue, sprich, ich habe es mir vor knapp 25 Jahren in Halo 1 angewöhnt, die Aktionstasten von Controllern per Zeigefinger zu bedienen, während der rechte Daumen durchgängig am Stick bleibt. Trigger und Schultertasten werden hingegen mit dem Mittelfinger getätigt.

Ich schwöre, das ist nicht so unbequem, wie es aussieht!

In vielen tausend Stunden Gears of War und Dark Souls hat sich die Spielweise dann so sehr in meinem Muskelgedächtnis verewigt, dass sich ein Standardgriff für mich unangenehm und unnatürlich anfühlt. Dabei ist die Klauenhaltung gar nicht mal so ungewöhnlich, wenn man mit den entsprechenden Spielen aufgewachsen ist.

Aufgrund von komfortableren Steuerungsschemata und Rücktasten ist sie heutzutage einfach nur weitgehend ausgestorben.

Ich habe es zwar immer mal probiert, mich anzupassen, aber was soll ich sagen: Einem alten Hund bringt man einfach keine neuen Tricks bei. Zumal ich auch noch viel auf Retro-Konsolen spiele und es dort so gut wie nie moderne Steuerungsalternativen oder frei belegbare Tasten gibt.

Spielt ihr ebenfalls mit einer "Klauenhand", kann es mit dem Steam Controller ganz schön knifflig werden. Denn der Zeigefinger muss stark angewinkelt werden, um die Aktionstasten zu treffen, was wiederum den Weg verlängert, den der Daumen bis zum Stick zurücklegen muss. Und das fühlt sich maximal unangenehm an, da mein Handgelenk dabei stark beansprucht wird.

Aber gut, ich dachte mir, dass ich den Controller ja immer noch für 2D-Spiele wie Mina The Hollower nutzen kann. Immerhin kann ich dort auch ganz gut ohne zweiten Stick im Standardgriff spielen. Jedoch gibt es auch in der Hinsicht für mich eine Hürde…

Ich möchte das Steuerkreuz des Steam Controllers mögen, aber es fällt mir schwer − wortwörtlich

Das Steuerkreuz des Steam Controllers gleicht dem D-Pad des Steam Deck in nahezu allen Belangen. Es fühlt sich also von der Form her sehr gut an und ist auch extrem präzise.

Allerdings habe ich innerhalb kurzer Zeit festgestellt, dass mein linker Daumen recht schnell erschöpft, und dann einmal nachgemessen, wie stark sich der Druckpunkt des Steam Controller-Steuerkreuz im Vergleich zu anderen Controllern unterscheidet.

Dabei bin ich auf folgende Werte gekommen:

Steam Controller: 1,8 Newton

1,8 Newton Steam Deck: 1,7 Newton

1,7 Newton DualSense: 1,1 Newton

1,1 Newton Xbox Elite Series 2 Core: 1,2 Newton

1,2 Newton Switch 2 Pro-Controller: 1,4 Newton

1,4 Newton GuliKit ES Pro: 1,4 Newton

1,4 Newton Razer Raiju V3 Pro: 1,6 Newton

1,6 Newton DualSense mit taktilen Tasten: 2,0 Newton

Newton gibt als Einheit an, wie viel Kraft aufgewendet werden muss, bis der Druckpunkt des Steuerkreuzes überwunden und die Tasteneingabe erkannt wird.

Das D-Pad des Steam-Controllers ist damit vergleichsweise schwergängig und rangiert eher in den Größenordnungen von taktilen Micro-Switches, also Schaltern mit starken Klick-Feedback. Die bevorzuge ich bei Shootern zwar grundsätzlich, allerdings drücke ich sie dort auch viel seltener, weshalb der zusätzliche Widerstand nicht so stark auffällt.

Zum besseren Verständnis: Links seht ihr die originale Tastenfolie eines DualSense Edge, bei der die Eingaben über Kohlenstofftaster ausgelöst werden. Taktiles Feedback entsteht hingegen über kleine Micro-Switches, die dann beim Absenken der Tasten gedrückt werden.

Über viele Stunden hinweg fordernde 2D-Titel wie Shovel Knight, Super Meat Boy oder Hollow Knight mit dem Steam Controller zu spielen, fühlt sich hingegen relativ anstrengend an, weshalb ich dort weiterhin lieber zum DualSense, Xbox Elite oder GuliKit ES Pro greife. Die bieten nämlich allesamt ein leichtgängiges Steuerkreuz, ohne dabei allzu stark an Präzision einzubüßen.

Alle Details zum Steam Controller im Überblick Preis und Verfügbarkeit Preis: 99 Euro

99 Euro Verfügbarkeit: seit 4. Mai 2026 erhältlich

seit 4. Mai 2026 erhältlich exklusiv auf Steam Gewicht Controller: 299 Gramm

299 Gramm Puck: 15 Gramm Eingabemethoden Symmetrische TMR-Sticks mit Berührungssensorik

ABXY-Aktionsknöpfe

Vier-Wege-D-Pad

Analoge Trigger

Zwei Schultertasten

Ansicht- und Menü-Tasten

Steam-Taste zum Ein- und Ausschalten und das Steam-Menü im Big Picture-Modus

Schnellzugriff für die Sidebar im Big Picture-Modus

Quadratische Trackpads mit haptischem Feedback

6-Achsen-Gyroskop Rumble ein magnetischer Aktuator in jedem Griff Konnektivität Steam Puck als 2,4 GHz-Dongle (bis zu vier Controller pro Puck)

USB-C-Kabel

Bluetooth 4.2 oder höher Akku 8,39 Wattstunden für circa 35 Stunden Spielzeit

Kollege Linh von der GameStar hat sich, als absoluter Fighting Game-Profi, zusätzlich auch noch einmal die diagonale Eingabeerfassung des Steam Controller-Steuerkreuzes angeschaut und ist davon in seinem ausführlichen Test nicht sonderlich begeistert:

Steam Controller im Test: Der ultimative Alleskönner – unter einer Bedingung von Duy Linh Dinh

Dennoch liefert der Steam Controller für knapp 100 Euro richtig ordentlich ab

Dass es zwischen mir und dem Steam Controller aufgrund der beiden angesprochenen Punkte nicht so wirklich funkt, ist echt schade, denn das Valve-Pad bringt richtig tolle Funktionen mit, die ich in der Form bei keinem anderen Controllern bekomme:

Viel Eingabevarianz: Neben den Standard-Tasten wurden am Steam Controller zwei Touchpads verbaut, die ich regelmäßig nutze. Selten als Mausersatz − davon bin ich auch bei Notebooks kein Fan − dafür aber unheimlich gern für Shortcuts.



In Frostpunk habe ich mir zum Beispiel Untermenüs auf das Touchpad gepackt und kann sie mit einem spürbaren Klick anwählen:

Über die Trackpads können kleine Shortcut-Menüs erstellt werden, die ohne sperrige Tastenkombinationen zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellen.

Perfekte Steam-Integration: Da der Steam Controller dieselbe Eingabefunktionalität wie das Steam Deck mitbringt, sind auch alle Steuerungsprofile des Handhelds mit dem neuen Gamepad einhundertprozentig kompatibel.



Über die Controller-Einstellungen kann ich mir also eines der zigtausenden Profile schnappen, die von der Community erstellt wurden, oder die herunterladen, die ich mir selbst für das Steam Deck kreiert habe. Und das ist mal verdammt komfortabel!

Bei bekannten Spielen wie Frostpunk, die eigentlich keinen Controller-Support bieten, sind sehr gut durchdachte Tasten-Layouts bereits von der Community erstellt worden, ich könnte sie aber auch noch nach Belieben erweitern.

Bequemes Laden per Puck: Der Steam Controller kommt mit einem latenzarmen Sender, der über das mitgelieferte, circa 1,5 Meter lange USB-C-auf-USB-A-Kabel am PC oder allen anderen Steam-fähigen Geräten angeschlossen werden kann. Also theoretisch sogar auf einer PS5, auf der Linux per Mod installiert wurde.



Wird der Puck über Magneten an der Rückseite des Controllers befestigt, lädt er das Gamepad außerdem auf, ich muss also nicht nach Kabeln kramen. Vorausgesetzt, die Strippe zum Puck ist auch lang genug.

Hinzu kommt ein praktischer Gyrosensor, falls ihr Shooter mit Bewegungssteuerung bevorzugt, TMR-Sticks für geringen Verschleiß und eine hohe Akkulaufzeit von 30 bis 35 Stunden.

Auch ist wieder haptisches Feedback wie beim DualSense und dem Switch-Pro-Controller von Nintendo verbaut, Valves magnetische Aktuatoren werden aktuell allerdings nur von gerade einmal einer Handvoll Spielen unterstützt, da sie auf Software-Ebene anders angebunden sind als ihre Sony- und Nintendo-Pendants. Daran ändert sich mit der Zeit hoffentlich noch ein bisschen was!

So richtig negativ sind mir im Grunde nur die Trigger des Steam Controllers aufgefallen, denn die fallen ohne spürbaren Widerstand eher lasch und klapprig aus. Auch unterstützt der Steam Controller nur Steam Input.

Schließt ihr ihn an Geräten ohne Steam an, verbindet er sich als Tastatur-Maus-Kombo, was euch an Konsolen wie der Xbox oder PS5 nicht viel bringt. Zudem müssen andere Launcher als Steam erst dort als Steam-fremde Applikation hinzugefügt und darüber gestartet werden, um den Controller damit zu nutzen.

Pro liegt extrem gut in den Händen

liegt extrem gut in den Händen Trackpads liefern mehr Eingabevielfalt

Trackpads liefern mehr Eingabevielfalt herausragende Steam-Integration

herausragende Steam-Integration haptisches Feedback mit an Bord...

haptisches Feedback mit an Bord... niedrige Latenz über 2,4 GHz-Verbindung

niedrige Latenz über 2,4 GHz-Verbindung TMR-Sticks gegen Verschleiß

TMR-Sticks gegen Verschleiß magnetischer Sender zum Aufladen geeignet

magnetischer Sender zum Aufladen geeignet vier frei belegbare Rücktasten

vier frei belegbare Rücktasten hohe Akkulaufzeit

hohe Akkulaufzeit Gyroskop vorhanden Kontra schwergängiges Steuerkreuz

schwergängiges Steuerkreuz beschränkt auf Steam Input

beschränkt auf Steam Input kaum Trigger-Widerstand

kaum Trigger-Widerstand ... es wird aber kaum von Spielen genutzt

... es wird aber kaum von Spielen genutzt spielt ihr nur Klaue, wird es ungemütlich

Fazit: Für mich wird der Controller erst mit einer neuen Konsole relevant

Chris Werian Aufgrund seiner großartigen Steam-Integration und seinem Plus an cleveren Eingabemethoden kann ich den Steam Controller so gut wie allen PC-Spieler*innen wärmstens ans Herz legen. Für 99 Euro ist das Valve-Gamepad ein absolut solides Gesamtpaket!



Zumindest sofern ihr eure Gamepads im Standardgriff bedient. Für Klauensonderlinge wie mich ist er aufgrund seiner weit nach oben verfrachteten Sticks und Tasten aber eher nichts. Zudem gibt es in meinen Augen bessere Alternativen für 2D-Spiele, da sie sich mit dem Valve-Steuerkreuz einen Tick zu schwergängig anfühlen.



Wobei! So ganz mag ich den Steam Controller für mich noch nicht abschreiben. Denn die Steam Machine dürfte perfekt zu seinem ausgefeilten Konzept passen. Dort brauche ich zum Beispiel den Tastatur-Maus-Fallback, sobald ich im Desktop-Modus mal Steam schließen muss. Beispielsweise, um per ProtonUp die Community-Version der Proton-Kompatibilitätsschicht zu installieren oder zu aktualisieren.



Das Wechselspiel zwischen Linux-Desktop und Konsolen-Interface bewältigte schon das Steam Deck mit Bravour, da die Bedienung speziell darauf ausgelegt war, und dasselbe erwarte ich dann auch beim Steam-Controller. Nur muss ich mir dann wohl ganz dringend angewöhnen, meine Finger nicht mehr beim Zocken zu verbiegen…

Habt ihr euch auch einen Steam Controller gekauft? Wie zufrieden seid ihr mit ihm?