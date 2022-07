Stray - Alle 27 Erinnerungen und wo ihr sie findet

Die faszinierende Welt von Stray erzählt nur wenig über ihre Hintergründe. Wo sind die Menschen überhaupt hin? Warum interessieren sich Roboter so für Kunst? Was sind die Zurk eigentlich genau? Wenn euch auch nur eine dieser Fragen brennend interessieren sollte, dann müsst ihr eurem Freund B-12 helfen die Lücken auf seiner Festplatte zu füllen, was mit unserem Guide kein Hindernis für euch sein sollte.

Die Erinnerungen

Die erste Erinnerung erhaltet ihr automatisch, noch bevor ihr die Slums erreicht. Vier weitere bekommt ihr auf dieselbe Weise und lauft nicht Gefahr sie zu verpassen. Mit den restlichen 22 sieht es anders aus.

Die Slums (7 Erinnerungen)

Die Slums betretet ihr im Spiel mehrmals. Solltet ihr also beim ersten Besuch etwas verpasst haben, könnt ihr den Rest später einsammeln. Nachdem ihr jedoch die Quest um Doc beendet habt, gibt es kein Zurück mehr.

1. Das Dach am Markt

Gegenüber dem Händler müsst ihr auf das Dach klettern. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten. Die Erinnerung versteckt sich bei einem Roboter hinter einem Pfeil-Schild.

2. Der Händler

Eine Erinnerung könnt ihr für drei Energydrinks kaufen. Leider gibt jeder Getränkeautomat euch nur eine Dose. Glücklicherweise hat Eleen sich schon für euch auf die Suche begeben:

3. Die Bar

Geht in der Bar nach links und die Treppe nach oben. Am Ende der Stufen solltet ihr die Erinnerung schon rechts sehen können.

4. Momos Apartment

Ihr trefft Momo innerhalb der Geschichte. Die Erinnerung ist direkt hinter ihm in seinem Schlafzimmer auf der Wand gegenüber dem Bett.

5. Neben dem Getränkeautomaten

Falls ihr Eleens Guide zu den Getränkeautomaten gefolgt seid, solltet ihr diese Erinnerung schon entdeckt haben. Geht ansonsten von Kosmas Wäscherei aus die Straße entlang bis zum Ende.

6. Morusque

Schaut euch die Mülltonnen links von dem Musiker etwas genauer an. Springt ihr hier hoch, erreicht ihr ein Graffiti, das eine Erinnerung auslöst. Sprecht auch ruhig mit Morusque. Er sucht seine Notenblätter, die ihr mit Hilfe unseres Noten-Guides finden könnt:

7. Elliots Wohnung

Wenn ihr die Treppe zur zweiten Etage nehmt, dann wendet euch am Ende direkt nach links. Ihr könnt den grünen Schimmer kaum übersehen.

Die Dächer (2 Erinnerungen)

Die Dächer könnt ihr innerhalb der Geschichte nur einmal betreten.

8. Beim roten Schild

Nachdem ihr an den zwei Gruppen von Zurks vorbeigekommen seid, trefft ihr noch eine weitere Gruppe. Danach könnt ihr auf der rechten Seite ein Dach betreten. Wendet euch dann nach rechts und ihr solltet ein rotes Schild mit einer Erinnerung sehen.

9. Das Hochhaus

Auf der zweiten Etage des Hochhauses kommt ihr an einer Gruppe eingesperrter Zurgs vorbei. Bevor ihr sie aus ihrem Käfig lasst, folgt dem Weg (im Bild rechts) und sammelt die Erinnerung ein.

Sackgasse (3 Erinnerungen)

Auch hier müsst ihr alle Erinnerungen direkt einsammeln, sonst müsst ihr das Kapitel wiederholen. Danach habt ihr die letzte Chance, alle Erinnerungen in den Slums zu finden.

10. An der Garage

Nachdem ihr euch von Seamus getrennt habt, folgt kurz dem Weg und biegt bei der ersten Gelegenheit links ab. Geht an dem Lieferwagen vorbei direkt auf das große Garagentor zu. Die Erinnerung liegt direkt davor.

11. Am Fluss

An einer Stelle rennt ihr vor einigen Zurks weg und stürzt danach in einen Abgrund. Folgt dem Weg und klettert über die Rohre nach oben. Geht danach geradeaus und durch das Loch im Zaun. Rechts seht ihr dann die Überreste eines Anglers, an dem eine Erinnerung haftet.

12. Docs Unterschlupf

Im Raum des schrulligen Wissenschaftlers findet ihr eine Puppe. Wohl ein selbstgebastelter Freund gegen die Einsamkeit. Genau an diesem klebt eine Erinnerung.

Kanäle (2 Erinnerungen)

Ihr kennt den Drill: wieder nur eine Chance zum Einsammeln.

13. Zurk Eier

Nachdem ihr euch von Momo getrennt habt, erreicht ihr einen hellen Raum mit einem defekten Roboter. Etwas weiter könnt ihr links abbiegen und steht vor ein paar Zurk-Eiern. Sprintet durch diese hindurch und links in das Abflussrohr. Folgt dem Rohr und ihr erreicht ein Geländer mit der Erinnerung.

14. Im Bauch der Bestie

Nach eurer Flucht vor den Zurk landet ihr auf einem Rohr. Dreht euch um und springt auf das zweite kleinere Rohr und folgt dem Weg. Er führt euch in einem Raum mit der Erinnerung und einigen verstörenden Beobachtern.

Ameisendorf (1 Erinnerung)

Im Dorf gibt es nicht viel zu finden. und ihr kommt fast automatisch an der Erinnerung vorbei. B-12 wird sich allerdings anfangs weigern mit Objekten und Personen zu interagieren. Sprecht erst mit Zbaltazar, um die Erinnerung aufsammeln zu können.

15. Neben dem Sofa

Klettert am Anfang die Stufen hinauf und geht an dem Etagenbett mit den beiden Robotern vorbei. Rechts seht ihr ein Sofa und direkt rechts daneben eine Nachricht mit der Erinnerung.

Stadtzentrum (6 Erinnerungen)

Im Stadtzentrum müsst ihr aufpassen. Erinnerung 20 könnt ihr erst erreichen, nachdem ihr in der Fabrik wart. Erinnerung 21 ist nur während eurem kurzen Aufenthalt im Club verfügbar, den ihr erst aufsuchen solltet, wenn ihr die restlichen Sammelobjekte eingesackt habt. Danach ist das nicht mehr möglich.

16. Leseecke

Wenn ihr die U-Bahn verlasst, schaut am Ende der Rolltreppe nach rechts. Das Leuchten ist nicht zu übersehen.

17. Alberts Hinterhof

Hinter dem Club arbeitet ein Roboter mit eigenartigem Hut-Geschmack. Klettert zu dem gelben Schild mit den Bierflaschen hoch und nehmt euch die Erinnerung von dem provisorischen Bett.

18. Friseursalon

Klettert bei dem Friseur durch das Fenster und über das gelbe Schild hoch in den Zwischenboden. Dort ist die Erinnerung.

19. Restaurant

Springt auf die kleine Zwischenwand zwischen der Theke und der Küche. Von hier aus erreicht ihr einen weiteren Zwischenboden mit einer Erinnerung.

20. Die Wachstation (nach der Fabrik)

Nachdem ihr in der Fabrik wart, ist die Wachstation neben dem Hologramm offen. Die Erinnerung ist hinten am Merkbrett.

21. Der Club

Geht zur Bar und nehmt den kleinen Fahrstuhl am hinteren Tresen. Der bringt euch ins Lager mit der Erinnerung.

Gefängnis

Hier sammelt ihr die letzte optionale Erinnerung ein. Eine weitere automatische kommt später. Wundert euch daher nicht, wenn ihr noch nicht die Trophäe bekommt.

22. Zwischen den Wächtern

Wenn ihr mit Clementine unterwegs seid, müsst ihr einen Wächter einsperren. Danach öffnet sie das nächste Tor und ihr könnt die Erinnerung bei dem Roboter rechts einsammeln.

Wie fandet ihr die kleinen Geschichten der Erinnerungen? Habt ihr alles direkt gefunden?