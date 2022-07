Heute, am 19. Juli 2022 erscheint Stray für PS4 und PS5. Alle Mitglieder von PS Plus Extra oder Premium können das Cyberpunk-Abenteuer auf vier Pfoten sogar ohne weitere Zusatzkosten spielen. Ab wann ist Stray im PS Store beziehungsweise bei PlayStation Plus verfügbar? Sony nennt uns die genaue Release-Uhrzeit.

Im PS Store ist nämlich ein Countdown zu sehen:

Release-Uhrzeit von Stray ist demnach: heute 10 Uhr morgens (deutsche Zeit)

Downloadgröße, Spielzeit und alle weiteren wichtigen Infos

Installationsgröße:

PS4 : 13.352 GB (Version: 1.02)

(Version: 1.02) PS5 : 7.514 GB (Version: 1.003.000)

Falls ihr euch fragt, warum das Spiel auf der PS4 mehr Platz in Anspruch nimmt als auf der PS5: Sonys neue Konsole verwendet eine Technologie namens Kraken, die in Kombination mit der schnellen SSD Spiele komprimiert, ohne dass Texturen und Auflösung darunter leiden.

Spielzeit:

8 bis 10 Stunden.

Im unteren Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Action-Adventure verschaffen:

Worum geht's im Spiel? Kurzgesagt: In Stray bewegen wir uns auf vier Pfoten durch eine bunte wie düstere Cyberpunk-Welt, hüpfen über Dächer, Müllcontainer und Co. und lösen mithilfe unseres kleinen Roboter-Kumpels B-12 simple Umgebungsrätsel.

Das perfekte Spiel fürs Sommerloch: Wie gut sich das Katzen-Action-Adventure spielt, erfahrt ihr im GamePro-Test zu Stray von Kollegin Eleen Reinke.

Das müsst ihr über PS Plus Essential, Extra und Premium wissen

Stray ist natürlich nur dann ohne Zusatzkosten spielbar, wenn ihr entweder PS Plus Extra oder Premium abonniert habt. Ansonsten ist das Spiel außerhalb des Service für 29,99 Euro zu haben.

Das sind die PS Plus-Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Hier findet ihr alle weiteren Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.

Werdet ihr Stray direkt zum Release spielen?