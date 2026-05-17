Lies of P-Sequel-Release: Alles, was wir bisher darüber wissen

Das Lies of P-Sequel ist in Arbeit und hier gibt's alle Infos zur Fortsetzung.

Lies of P, das Soulslike mit der ungewöhnlichen Pinocchio-Geschichte, kam bei Fans und der Fachpresse richtig gut an. Schon längere Zeit ist bekannt, dass es eine Fortsetzung bekommen wird. Jetzt gibt es seitens Entwicklerstudio NeoWiz ein kleines Update diesbezüglich. Wir fassen alle Infos und Spekulationen auf dieser und den nächsten Seiten für euch zusammen:

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

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Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Zuerst die gute: Die Entwicklung der Lies of P-Fortsetzung ist inzwischen in die "Full Production" gestartet, also in den Entwicklungsprozess, der auf die erste Konzept-Phase folgt. Das geht aus einem Finanzbericht des Unternehmens hervor (via IGN).

Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass es noch keinen angepeilten Release-Zeitraum für "Lies of P 2" gibt – oder wie auch immer das Sequel heißen mag. Allzu bald solltet ihr aber logischerweise nicht mit dem neuen Soulslike rechnen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es vor Ende 2027 so weit ist. Das wäre dann vier Jahre nach Teil 1. Es könnte aber auch noch deutlich länger dauern.

Aktuell liegt das aber im Bereich der Spekulation.

Wann rechnet ihr mit der Fortsetzung und was erhofft ihr euch vom Spiel?