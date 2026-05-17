Lies of P-Sequel-Release: Alles, was wir bisher darüber wissen

Kürzlich gab es Neuigkeiten zur Entwicklung des Lies of P-Sequels. Wir tragen alle Infos für euch zusammen.

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Samara Summer
17.05.2026 | 14:00 Uhr

Das Lies of P-Sequel ist in Arbeit und hier gibts alle Infos zur Fortsetzung. Das Lies of P-Sequel ist in Arbeit und hier gibt's alle Infos zur Fortsetzung.

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Lies of P, das Soulslike mit der ungewöhnlichen Pinocchio-Geschichte, kam bei Fans und der Fachpresse richtig gut an. Schon längere Zeit ist bekannt, dass es eine Fortsetzung bekommen wird. Jetzt gibt es seitens Entwicklerstudio NeoWiz ein kleines Update diesbezüglich. Wir fassen alle Infos und Spekulationen auf dieser und den nächsten Seiten für euch zusammen:

Video starten 22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Es gibt ein Update zur Entwicklung des Lies of P-Sequels, aber noch keinen Release-Termin

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Zuerst die gute: Die Entwicklung der Lies of P-Fortsetzung ist inzwischen in die "Full Production" gestartet, also in den Entwicklungsprozess, der auf die erste Konzept-Phase folgt. Das geht aus einem Finanzbericht des Unternehmens hervor (via IGN).

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Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass es noch keinen angepeilten Release-Zeitraum für "Lies of P 2" gibt – oder wie auch immer das Sequel heißen mag. Allzu bald solltet ihr aber logischerweise nicht mit dem neuen Soulslike rechnen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es vor Ende 2027 so weit ist. Das wäre dann vier Jahre nach Teil 1. Es könnte aber auch noch deutlich länger dauern.

Aktuell liegt das aber im Bereich der Spekulation.

Wann rechnet ihr mit der Fortsetzung und was erhofft ihr euch vom Spiel?

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Lies of P

Lies of P

Genre: Rollenspiel

Release: 19.09.2023 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

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