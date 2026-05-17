44 Spiele für die gute Laune: Diese Games machen glücklich

Diese Spielen machen einfach nur gute Laune.

Wir haben den Artikel, der ursprünglich als Teil unserer Mental Health Themenwoche in 2022 erschienen ist, im Rahmen des Mental Health Awareness Months 2026 noch einmal für euch neu veröffentlicht und drei neue Spiele hinzugefügt. Mehr zu dem besonderen Monat findet ihr in einem eigenen Artikel.

Originaler Artikel: In der dunklen und kalten Jahreszeit, aber auch in den sonnigeren Monaten brauchen wir manchmal einfach Spiele, die uns in eine gute Stimmung versetzen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Entweder durch ihren Humor, ihre fröhliche Optik oder durch ihr entspanntes Gameplay.

Daher haben wir für euch ganze 44 dieser Gute Laune-Games für PS4/PS5, Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen herausgesucht. Dabei war es uns wichtig, dass möglichst viele Genre-Geschmäcker abgedeckt werden und wir für die Spiele eine Empfehlung aussprechen können.

Noch mehr Artikel aus unserer Mental Health-Themenwoche findet ihr in unserer Übersicht:

Mehr zum Thema Themenwoche Mental Health: Was euch erwartet & alle Artikel in der Übersicht von Rae Grimm

Contentwarnung: Die Artikel der Mental-Health-Woche befassen sich mit verschiedenen Aspekten mentaler Gesundheit und beinhalten mitunter auch Beispiele negativer Emotionen und ungesunder Verhaltensweisen, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte seid vorsichtig bei Texten, die potenziell triggernde Themen für euch enthalten. Wichtiger Hinweis: Falls ihr selbst Depressionen oder selbstzerstörerische Gedanken habt: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Deutschen Depressionshilfe unter 0800/33 44 533 oder bei kostenlosen Beratungsstellen.

The Touryst

1:59 The Touryst-Trailer stimmt auf abenteuerlichen Urlaub ein.

Autoplay

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Genre: Adventure

Darum geht's: In The Touryst erkundet ihr ein kunterbuntes Inselreich und meistert Puzzle-Einlagen. Das erinnert mit seinen Dungeons an die Zelda-Spiele, kommt dabei aber ganz ohne klassische Kämpfe aus.

Der Gute Laune-Faktor: Schon beim ersten Blick auf die exotische Insel namens Monument Island, beim ersten Blick auf eure Hawaii Hemd-tragende Spielfigur steigt die Stimmung. Zudem hetzt euch das Spiel nicht und lässt euch einfach für wenige Stunden abschalten.

Songbird Symphony

Songbird Symphony ist ein musikalisches Jump&Run.

Plattform: PS4/PS5, Switch

PS4/PS5, Switch Genre: Jump&Run

Darum geht's: In Songbird Symphony spielt ihr das verwaiste Küken Birb, das sich in die Welt begibt, um mehr über sich und seine Familie herauszufinden. Dabei lebt das Jump&Run von seinem bunten Stil und putzigen Animationen. Gameplay und Musik sind dicht miteinander verflochten, beispielsweise in Rhytmusduellen gegen andere Vögel.

Der Gute Laune-Faktor: Knuffige und verrückte Vögel, Faultiere, eine fröhliche Optik und ein toller Soundtrack machen Songbird zu einem echten Gute Laune-Spiel, das euch in den Musikpassagen zudem anders als vielleicht erwartet ordentlich fordern kann.

Marvel's Guardians of the Galaxy

14:21 Marvel's Guardians of the Galaxy - Test-Video zum Superhelden-Hit

Autoplay

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Mit Marvel's Guardians of the Galaxy erwartet euch ein storygetriebener Third Person-Shooter, in dem ihr die Rolle von Starlord aka Peter Quill übernehmt. Gamora, Drax, Rocket und Groot sind im Einzelspieler-Abenteuer natürlich eure ständigen Begleiter und gemeinsam müsst ihr die Galaxy retten.

Der Gute Laune-Faktor: Der entsteht vor allem durch den tollen Humor beziehungsweise den oft urkomischen Dialogen zwischen der ungewöhnlichen Heldentruppe. Auch stolpern Starlord und Co. nicht selten in Situationen rein, die so skurril sind, dass wir jedes Mal herzhaft lachen mussten. Marvel's Guardians schlägt durchaus auch ernste Töne an, die insgesamt 16 Kapitel machen aber vor allem eins: gute Laune.

Weitere Infos zum Spiel verrät euch Eleen in ihrem Test:

Marvel's Guardians of the Galaxy Test: Endlich wieder ein gutes Superheldenspiel von Eleen Reinke

Animal Crossing: New Horizons

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Plattform: Switch

Switch Genre: Lebenssimulation



Darum geht's: Die Lebenssimulation schickt euch auf eure eigene einsame Südsee-Insel. Hier baut ihr euch ein Haus und verschönert in erster Linie eure neue Heimat Stück für Stück ganz nach euren Wünschen. Mit der Zeit gesellen sich weitere NPCs aufs Eisland Island und wer online spielt, kann zudem seine Freunde einladen.

Der Gute Laune-Faktor: In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr einfach ganz entspannt euer Insel-Dasein fristen, mit den freundlich verrückten NPCs quatschen oder einfach nur auf das blicken, was ihr erschaffen habt. Dank der bunten, kindlichen Optik und der herrlichen Entschleunigung hat schlechte Laune hier keinen Platz.

Mehr zu Animal Crossing: New Horizons im GamePro-Test:

Tetris Effect Connected

2:57 Trailer zu Tetris Effect

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Genre: Puzzlespiel

Darum geht's: Tetris Effect (Connected) ist eine Weiterentwicklung des legendären Puzzlespiels mit Gameplay-Elementen und tollen audiovisuellen Effekten, die ihr auch mit dem PSVR-Headset erleben könnt.

Der Gute Laune-Faktor: Bei Tetris Effect geht es mehr um die entspannende Wirkung, die durch den hypnotisierenden Soundtrack und das Effekt-Feuerwerk im Hintergrund eintritt. Das Spiel eignet sich einfach perfekt, um nach einem schweren Tag einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Two Point Hospital

0:49 Trailer zu Two Point Hospital

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Genre: Wirtschaftssimulation

Darum geht's: In Two Point Hospital verwalten wir ein Krankenhaus, errichten Diagnose- und Behandlungsräume, stellen Ärzte und Hausmeister ein und sorgen dafür, dass die Kasse klingelt. Habt ihr früher Theme Hospital gespielt, wisst ihr was euch erwartet.

Der Gute Laune-Faktor: Die Simulation kommt, wie es unser Tester Florian sagt, "mit einem augenzwinkernden Humor, der nur so vor pokulturellen, selbstreferentiellen Anspielungen strotzt". Bestes Beispiel dafür sind die verrückten Krankheitsbilder wie die Rock'n Roll-itis, die sich ein NPC eingefangen hat der Freddie Mercury stark ähnelt.

Mehr über Two Point Hospital lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Two Point Hospital im Test für PS4 und Xbox One: Dieses Spiel ist echt sick von Florian Zandt

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Autoplay

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Im Koop-Spiel It Takes Two schlüpft ihr zu Zweit in die Rolle eines Ehepaars, das nicht nur in Puppen verwandelt wurde, sondern auch eine waschechte Ehekrise durchlebt. Es wird gerätselt, gehüpft, geballert und wenn ihr denkt, jetzt müssten Entwickler Hazelight die frischen Ideen ausgehen, kommt ein neuer cooler Abschnitt.

Der Gute Laune-Faktor: Das Action-Adventure könnt ihr euch als interaktiven und überaus humorvollen Pixar-Film vorstellen, der mit tollen Gameplay-Ideen nur so um sich schmeißt. Zusammen mit einer Freund*in werdet ihr zwei Spieleabende erleben, in denen ihr aus dem Staunen kaum heraus kommt, ihr viel lacht und einfach eine gute Zeit habt.

Mehr zum preisgekrönten "Spiel des Jahres 2021" erfahrt ihr im Test:

It Takes Two Test: Ein Koop-Meisterwerk von Tobias Veltin

West of Loathing

West of Loathing macht seinem Namen alle Ehre.

Plattform: Switch

Switch Genre: Action-Rollenspiel



Darum geht's: West of Loathing ist ein rundenbasiertes Rollenspiel in schwarz-weiß, in dem ihr mit einem Strichmännchen den Wilden Westen unsicher macht.

Der Gute Laune-Faktor: Der Name ist beim RPG der Kingdom of Loathing-Macher wahrlich Programm. Zwar bietet das Spiel leider keine (deutsche) Sprachausgabe, das Lesen der unheimlich humorvollen Dialoge lohnt sicher aber allemal.

Untitled Goose Game

1:55 Die Stealth-Gans im Trailer

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Genre: Puzzle, Stealth

Darum geht's: In Untitled Goose Game spielt ihr eine hinterhältige Gans, die arglose Dorfbewohner in den Wahnsinn treibt. Bei kleinen Aufgaben brecht ihr in Gärten ein, stibitzt Obst und Gemüse und klaut dem Farmer seinen Schlüssel aus der Hosentasche. Rein spielerisch erwartet euch ein Stealth-Game mit Rätseleinlagen.

Der Gute Laune-Faktor: Ihr spielt eine Gans! Eine Menschen terrorisierende Gans mit der ihr auf Knopfdruck schnattern und mit dem Schnabel Leuten in den Poppes beißen könnt. Also wenn da keine gute Laune aufkommt, dann wissen wir ja auch nicht weiter.

Kirby und das vergessene Land

9:13 Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

Autoplay

Plattform: Switch

Switch Genre: 3D-Plattformer

Darum geht's: Mit Kirby und das vergessene Land erwartet euch das erste 3D-Abenteuer des rosaroten Knubbels, dessen abwechslungsreiche, lineare Level ihr auf Wunsch auch komplett im Zweispieler-Koop erleben könnt.

Der Gute Laune-Faktor: Kirby für die Switch ist kunterbunt, dreht den Wohlfühlfaktor enorm hoch und ist zudem vollgestopft mit witzigen Ideen. So kann das runde Nintendo-Maskottchen nicht nur Fähigkeiten seiner Feinde übernehmen, sondern sich auch mit Objekten vollstopfen, so beispielsweise ein Auto verschlucken und sich dessen Fahreigenschaften zunutze machen.

Den Kirby-Test von Tobi findet ihr hier:

Kirby und das vergessene Land-Test Ein Spiel so rund wie sein Held von Tobias Veltin

Immortals: Fenyx Rising

2:38 Die riesige Open World aus Immortals im Trailer

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: In Immortals schicken euch die Assassin's Creed: Odyssey-Macher von Ubisoft in die griechische Mythologie. Auf der Goldenen Insel müsst ihr als wahlweise weiblicher oder männlicher Fenyx dem großen Schrecken Typhon Paroli bieten, euch durch die Open World kämpfen und große Rätsel-Level meistern.

Der Gute Laune-Faktor: Erzählt wird die Geschichte von Göttervater Zeus und Prometheus höchstpersönlich, die es sich nicht nehmen lassen ab und an mit humorvollen Dialogen das Spielgeschehen zu kommentieren. Generell versprüht das Spiel mit seinem Disneys Herkules-Charme gute Laune, wozu auch die kunterbunte Spielwelt ihren Teil beiträgt.

Mehr zu Immortals: Fenyx Rising im ausführlichen GamePro-Test:

Immortals Fenyx Rising-Test Die Überraschung des Jahres von Tobias Veltin

A Short Hike

1:23 A Short Hike im Trailer

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Genre: Adventure

Darum geht's: In A Short Hike erkundet ihr als kleiner Vogel ein Gebirge, wandert, klettert und gleitet dabei durch die schöne Landschaft eines Naturparks. Auf eurer Reise trefft ihr auf andere Wanderer und entdeckt versteckte Schätze.

Der Gute Laune-Faktor: Es gibt diese Spiele, die euch beim ersten Anblick sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und zu diesen Spielen gehört auch A Short Hike. Hier könnt ihr einfach die Seele baumeln lassen, durch eine schöne Landschaft flattern und eine gute Zeit erleben.

What the Golf!?

1:18 Das Anti-Golf-Spiel im Video.

Autoplay

Plattform: Switch

Switch Genre: Geschicklichkeit



Darum geht's: Das wohl verrückteste Golf-Spiel heißt What the Golf und wie es Kollege Hannes so schön sagt "für alle, die Golf langweilig finden". Hier geht es weniger darum mit einem Schläger einen Ball in ein Loch zu buxieren, sondern vielmehr um kleine spaßige Mini-Puzzles, die alle mit einer verrückten Idee kommen.

Der Gute Laune-Faktor: Das Spiel lässt euch mit seiner Abgedrehtheit und seiner Kreativität schnell die Sorgen des Alltags vergessen - verrückter Humor und viele Anspielungen auf die Videospiel-Branche inklusive.

Mehr über What the Golf lest ihr in unserer Spielvorstellung:

Mehr zum Thema What the Golf ist Golf für alle, die Golf langweilig finden von Hannes Rossow

TOEM

1:13 Toem Trailer: Im humorvollen Abenteuer zückt ihr Kamera statt Waffe

Plattform: PS4/PS5, Switch

PS4/PS5, Switch Genre: Grafik-Adventure

Darum geht's: TOEM ist eine Mischung aus einem Abenteuerspiel und Pokémon Snap. Hier dreht sich nämlich alles um Fotografie und beim Knipsen werden viele kleine Geschichten mit überaus skurrilen Charakteren erzählt.

Der Gute Laune-Faktor: In TOEM schlendert ihr einfach gemütlich durch die Welt, schießt Fotos und trefft nebenbei auf witzige Figuren. Hier geht weder die Welt unter, noch lauern Feinde im hohen Gras. Auch dank des überaus drolligen Grafikstils konnten wir gar nicht anders, als gute Laune zu bekommen.

Einen Test zu TOEM gibt's natürlich auch. Lest hier, was David zum Spiel zu sagen hat:

Tiny Tina's Wonderlands

14:52 Der neue Borderlands-Shooter ist besser als wir dachten - Tiny Tina's Wonderlands im Test

Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series Genre: Loot-ShooterGeschicklichkeit

Darum geht's: Tiny Tina's Wonderlands ist ein Ableger der Borderlands-Reihe, der euch in eine bunte Fantasy-Welt wirft und das bekannte Spielprinzip der Hauptreihe fortsetzt. Das lautet: ballern und looten!

Der Gute Laune-Faktor: Tiny Tina spielt mit euch ein Pen&Paper-Rollenspiel, in dem ein Einhorn namens Arschgaul Königin über die Lande ist. Natürlich muss man auf diese Art Humor stehen, tut ihr das aber, werdet ihr eine lustig-abgedrehte Geschichte nach der anderen erleben und ballert euch im Koop mit Freund*innen in einen regelrechten Gute Laune-Sog.

Weitere Spiele für die gute Laune:

Eine wichtige Bitte: Da es sich bei unseren Artikeln aus der Mental Health-Woche um sensible Themen handelt, die uns beim Schreiben teilweise viel abverlangt haben, bitten wir euch an dieser Stelle ganz besonders um eine freundliche und verständnisvolle Kommentarkultur. Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen!

Bei welchen Spielen bekommt ihr sofort gute Laune? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.