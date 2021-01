Im nächsten Monat erscheint Super Mario 3D World auch für die Switch und hat dann auch eine komplette Erweiterung mit dem Namen "Bowser's Fury" im Gepäck. Und die bietet abseits von einem neuen Gebiet auch einen zusätzlichen spielbaren Charakter.

Denn wie auf der offiziellen Webseite zum Spiel zu lesen ist, wird Bowser Jr. im Koop-Modus von Bowser's Fury spielbar sein. Eine zweite Person kann den kleinen Bösewicht also übernehmen und den Koop-Partner unterstützen. Allerdings läuft und hüpft Bowser Jr. nicht durch die Spielwelt, sondern fliegt in seiner Clown-Kutsche durch die Gegend und kann dabei unter anderem Geheimnisse entdecken oder bei der Gegnerbeseitigung helfen.

Ob Bowser Jr. auch im Hauptspiel von Super Mario 3D World steuerbar ist, wurde hingegen nicht erwähnt, vermutlich wird dies aber nicht der Fall sein.

Mehr Details zu Bowser's Fury bekannt

Daneben hat Nintendo auch weitere Informationen zum neuen Bowser's Fury-Zusatz bekannt gegeben, die endlich verraten, was dort eigentlich passiert.

Darum geht's: Bowser wurde durch mysteriöse schwarze Tinte zu einem riesigen Monster, das alles vernichten will. Mario muss nun mehrere Insel im "Schmusekatzen-See" abklappern, um dort mehrere Katzen-Insignien zu schnappen. Allerdings sollte der Klempner stets einen Blick auf die Wutsonne haben. Denn sobald Bowser aus dieser steigt, wird die Spielwelt von Meteoriten bombardiert, denen ihr ausweichen müsst.

Alternativ könnt ihr auch die riesige Katzenglocke läuten - vorausgesetzt, ihr habt genügend Insignien gesammelt, um Bowser dann auf die Mütze hauen zu können.

Klingt alles ziemlich abgefahren, Gameplay-Eindrücke dazu findet ihr im kürzlich veröffentlichten Trailer:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury erscheint am 12. Februar 2021 für die Switch. Außerdem veröffentlicht Nintendo an diesem Termin auch eine Special Edition der Switch in satten Mario-Farben.