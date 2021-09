Smash Bros. Ultimate: Termin für letzten DLC-Kämpfer steht und das könnte er sein

Als mitten in der gestrigen Nintendo Direct der Name Super Smash Bros. Ultimate fiel, dachten wohl einige es sei soweit und der letzte Kämpfer würde präsentiert. Diese Reveals sind traditionell aber immer der Opener für Nintendos Shows gewesen, und tatsächlich folgte in der Direct lediglich die Ankündigung der Ankündigung.



Hier alle wichtigen Informationen zu dem Event:

Wann? Am 5. Oktober, 16 Uhr deutscher Zeit

Am 5. Oktober, 16 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf Nintendos Youtube-Kanal

Auf Nintendos Youtube-Kanal Länge: Circa 40 Minuten

Wer ist der letzte Smash-Charakter?

40 Minuten ist eine lange Zeit, so viel wie die komplette Direct. Masahiro Sakurai, der Vater der Smash-Serie, wird in seiner finalen Mr. Sakurai Presents also noch einmal einen Deep Dive für den letzten Charakter wagen. Neben dem Kämpfer selbst, und seinem Erscheinungsdatum, wird es nochmal eine Runde an Mii-Kostümen geben. Die große Frage ist aber: Welche Figur füllt das letzte freie Kästchen im Aufgebot von Smash Ultimate?

Das wünschen sich die Fans: So wirklich einig ist sich die Community nicht, wer als letztes noch auf den Smash-Zug aufspringen soll. Letztendlich hat jeder Fan seine Favoriten, die er gerne im Spiel sehen möchte. Häufiger werden Sora aus der Kingdom Hearts-Serie, Rayman und Waluigi genannt.

Das ist wahrscheinlich: Waluigi als letzter DLC-Kämpfer? Das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Es ist gut möglich, dass Sakurai die Smash-Reihe nach dem Abschluss von Ultimate komplett hinter sich lässt, und als letzte Präsentation wird er kaum einen Meme-Charakter wählen. Rechnet mit einem bekannten Hauptcharakter einer beliebten Spielreihe.

Die Frage ist auch, ob es eine Figur aus dem First-Party-Angebot wird oder doch eine bekannte Third-Party-Figur. Master Chief, Aloy, Crash Bandicoot - mit einer unerwarteten Kooperation könnte Nintendo noch einmal ordentlich für Wirbel sorgen. Aus den eigenen Reihen sind ohnehin kaum noch bekannte Charaktere übrig. Wir sind gespannt, wenn Nintendo den Vorhang in zwei Wochen lüften wird.

Welchen letzten Charakter wünscht ihr euch für Smash Bros. Ultimate?