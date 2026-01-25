Switch 2-Fans haben einen cleveren amiibo-Trick entdeckt, den ihr womöglich noch gar nicht bemerkt habt

Es gibt ziemlich viele coole amiibos, die ihr euch ins Regal stellen und für Boni einscannen könnt.

Sammler*innen stehen oft vor der Qual der Wahl: Auspacken und benutzen oder doch lieber eingepackt lassen, damit die Gegenstände nicht an Wert verlieren? Bei vielen amiibo-Figuren von Nintendo könnt ihr mit einer Switch 2 (und teils auch mit der ersten Switch) das Beste beider Welten haben und müsst euch nicht zwischen den beiden Optionen entscheiden.

Ihr könnt amiibo-Figuren mit einer Switch 2 auch dann scannen, wenn sie noch eingepackt sind

Um die Ingame-Boni zu ergattern, die euch die amiibos bieten, müsst ihr die Figürchen an eure Nintendo Switch (2) oder den jeweiligen Pro-Controller halten. Mithilfe eines eingebauten NFC-Readers werden sie dann erkannt und es hagelt zum Beispiel Schatzkisten und Koch-Materialien in Zelda: Breath of the Wild.

4:58 Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

Autoplay

Bisher dachten wir, dass wir die Figuren dafür zwingend aus der Verpackung nehmen müssen. Aber das stimmt nicht! Ihr könnt mit der Switch 2 nämlich die viele amiibo auch einfach durch die Verpackung hindurch scannen.

Wir haben das mit drei Varianten einfach mal ausprobiert: einem Kazuya aus der Smash Bros.-Reihe, einem Woll-Yoshi und Solaire aus Dark Souls: Remastered. Geklappt hat es lediglich bei Kazuya, einem von Nintendo selbst produzierten amiibo.

Dass es mit den beiden anderen nicht ging, dürfte maßgeblich daran liegen, dass der Woll-Yoshi weitaus höher in der Packung liegt und Solaire von einem Dritthersteller produziert wurde. Der NFC-Empfänger im Sonnenkrieger könnte an einer höheren Stelle im Sockel angebracht sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit der Switch 1 funktioniert das im direkten Vergleich anscheinend deutlich schlechter, wir haben es beispielsweise bei Kazuya nicht mehr hinbekommen.

Aber zumindest geht es manchmal. Schon vor Jahren gab es mehrere Berichte von Menschen, denen genau dieser Trick auch mit einer Switch 1 geglückt ist.

Woran liegt es, dass es bei der Switch 2 so viel häufiger und besser klappt?

Möglichkeit 1: Der NFC-Reader in den Joy-Con und im Pro-Controller der Nintendo Switch 2 ist leistungsfähiger. Das würde zumindest erklären, wieso manche amiibo mit der Switch 2 durch die Verpackung gescannt werden können, während es mit derselben Figur bei der Switch 1 nicht geht.

Der NFC-Reader in den Joy-Con und im Pro-Controller der Nintendo Switch 2 ist leistungsfähiger. Das würde zumindest erklären, wieso manche amiibo mit der Switch 2 durch die Verpackung gescannt werden können, während es mit derselben Figur bei der Switch 1 nicht geht. Möglichkeit 2: Es gab Änderungen an der Verpackung. Bei frühen amiibos lagen beispielsweise kleine Plättchen unter den amiibo-Figuren, die das Einscannen erschweren könnten.

Es gab Änderungen an der Verpackung. Bei frühen amiibos lagen beispielsweise kleine Plättchen unter den amiibo-Figuren, die das Einscannen erschweren könnten. Möglichkeit 3: Die NFC-Empfänger könnten in den Sockeln unterschiedlich hoch positioniert worden sein beziehungsweise könnte das verwendete Material für eine stärkere Abschirmung sorgen.

Vielleicht handelt es sich sogar um eine Kombination aus den Erklärungsversuchen.

Sammler*innen dürfte dieser Trick aber richtig freuen: Ihr habt jetzt häufig die Möglichkeit, die originalverpackten amiibo-Figuren so zu belassen, wie sie sind. Das heißt, sie können im Fall der Fälle für mehr Geld weiterverkauft werden, stauben nicht voll und sind insgesamt besser vor Schäden geschützt.

Gleichzeitig lassen sich aber trotzdem noch die Boni abstauben, die euch die amiibo in den Spielen bieten. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild steckt zum Beispiel einer der vielleicht coolsten Effekte: Ihr könnt mit dem Wolf Link-amiibo einen Wolf als Begleiter herbeirufen. Der steht euch dann im Kampf zur Seite und hat auch noch einen verdammt stylischen Look.

Wusstet ihr, dass man amiibo oft auch durch die Verpackung scannen kann? Habt ihr das womöglich auch schon mal mit einer Switch 1 hinbekommen?