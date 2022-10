Auch für Switch & Co.: Microsoft will Call of Duty zum nächsten Minecraft machen

Call of Duty könnte bald zu Microsoft gehören. Wenn der Übernahme-Deal mit Activision Blizzard klappt, geht auch das Shooter-Franchise in den Besitz der Xbox-Macher über. Danach könnte die Marke aber nicht nur auf der PlayStation bleiben, sondern zum Beispiel auch wieder auf die Switch kommen. Phil Spencer zieht in dem Zusammenhang einen Vergleich mit Minecraft.

Call of Duty könnte das nächste Minecraft werden

Darum geht's: Microsoft will Activision Blizzard King (ABK) übernehmen. Der Deal würde dann sämtliche Franchises umfassen, die zu den Entwicklerstudios der Publisher gehören, und dazu zählt auch Call of Duty. Wie es dann mit dem Franchise, einer möglichen Exklusivität und allem Drum und Dran weitergeht, erhitzt schon länger die Gemüter:

Microsofts große CoD Pläne sehen für die Zukunft des Franchises offenbar keine Einschränkungen in Form von Exklusiv-Deals vor, sondern eher das Gegenteil. Microsoft Gaming-CEO Phil Spencer betont gegenüber Tom Warren noch einmal, dass Call of Duty auch auf PlayStation verfügbar sein werde.

Auch auf der Switch? Der Xbox-Chef geht sogar noch weiter und erklärt, er würde Call of Duty am liebsten auch auf der Nintendo Switch und möglichst vielen anderen Bildschirmen sehen. Als Vorbild nennt er Minecraft, das mittlerweile auf allen Plattformen spielbar ist und so niemanden ausschließt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Außerdem gehe es bei der Übernahme von ABK auch um Mobile-Titel, wie Phil Spencer erneut klarstellt. Das wurde bereits vor einiger Zeit sehr deutlich gemacht:

2 1 Mehr zum Thema Microsoft will Activision Blizzard vor allem für Mobile- und PC-Spiele, sagt Xbox-Chef

Die Zahlen sprechen dahingehend natürlich auch für sich. Während ungefähr 200 Millionen Haushalte eine Konsole wie Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 oder Switch besitzen, sind es bei Smartphones unverhältnismäßig viel mehr. Offenbar geht Phil Spencer von rund 3 Milliarden Menschen aus, die Videospiele auf ihren Mobilgeräten spielen.

Apropos Call of Duty: Modern Warfare 2 steht vor der Tür. Seht euch das Testvideo zur Story-Kampagne an:

Die Kampagne des aktuellen Call of Duty konnte mit einer Vorbestellungen bereits einige Tage vor dem regulären Launch gespielt werden. Der Rest des Spiels samt Multiplayer geht spätestens morgen früh an den Start. Alle Infos zu Preload und Uhrzeit findet ihr hier.

Auf welchem Gerät fehlt euch Call of Duty noch und glaubt ihr, dass es dann wirklich nicht exklusiv wird?