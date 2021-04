Ohje, die Switch ist wieder ausverkauft - Ab wann ist sie wieder verfügbar?

Nicht nur die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 sind momentan nicht mehr zu bekommen, jetzt trifft es auch die Nintendo Switch. Schon im letzten Jahr war Nintendos Hybridkonsole zeitweise ausverkauft und mit langen Lieferzeiten behaftet, sodass viele Spieler:innen auf den Kauf einer PS4 und Xbox One umschwenkten. Die Gründe in 2021 scheinen ähnlich zu sein.

Switch mit längeren Lieferzeiten

Bei sämtlichen Versandriesen wie Media Markt, Saturn, Amazon, Euronics und Otto ist die Switch momentan nicht zu bekommen. Das Problem betrifft vor allem den europäischen Kontinent: Auch in Großbritannien, Frankreich und Österreich sind die Konsolen ausverkauft.

Kleiner Ersatz: Die Nintendo Switch Lite ist dagegen nicht von der Konsolenknappheit betroffen und kann bei allen gängigen Händlern zum Normalpreis erworben werden. Dass die Konsole nicht so beliebt wie die Nintendo Switch selbst ist, liegt unter anderem daran, dass sie nicht mit dem TV verbunden werden kann.

Woher kommt die Lieferknappheit? An der aktuellen Lieferknappheit ist nicht nur die Corona-Pandemie schuld. Auch das kürzlich im Suezkanal feststeckende Containerschiff "Ever Given" wird sein Übriges dazu beigetragen haben, dass ganze Schiffsladungen mit Konsolen nicht rechtzeitig nach Europa kamen.

Das sagt Nintendo zur Knappheit der Switch

Normalerweise kann die Switch zu einem Preis von rund 325 Euro erworben werden. Für eine gebrauchte Konsole werden auf dem Amazon Marketplace 380 Euro für die graue Version und 400 Euro für die Neon-Rot/Neon-Blau-Edition verlangt. Teilweise bieten externe Händler die Konsolen sogar für 500 Euro an. Bei real sieht es nicht besser aus: Hier verlangen externe Verkäufer:innen stolze 419 Euro.

Auf eine Nachfrage der Seite GamesWirtschaft bei Nintendo Europe antwortete das Unternehmen lediglich damit, dass es sich um Besserung bemühe. Damit ist leider nicht gesagt, wann wir neue Switch-Konsolen erwarten dürfen:

"Leider ist die Nintendo Switch im europäischen Einzelhandel immer häufiger ausverkauft. Wir arbeiten daran, die Konsole so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stellen zu können, und entschuldigen uns für die Umstände."

Wann kann ich wieder mit neuen Switch-Konsolen rechnen?

Viele Händler geben aktuell kein genaues Datum an, an dem die Konsole wieder lieferbar sein wird. Einen ersten Hinweis finden wir beim Versandhändler Otto, denn dort wird die Konsole voraussichtlich Mitte Juni wieder lieferbar sein.

Der Zeitraum erscheint sinnvoll, denn auch im letzten Jahr zog sich die Switch-Knappheit bis in den Sommer. Erst im August war das Angebot wieder größer als die Nachfrage und die Lage besserte sich.

Bei welchen Händlern ihr die Switch kaufen könnt, findet ihr in unserer separaten Übersicht:

Vielleicht könnt ihr euch den kauf der Nintendo Switch sowieso sparen und auf die leistungsstärkere Nintendo Switch Pro spekulieren.

Mehr Infos zur Switch Pro: Was wir bisher alles über die neue Konsole wissen, könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Turbulentes Switch-Jahr

Falls ihr es geschafft haben solltet, an eine Nintendo Switch zu kommen oder schon längst eine besitzt, könnt ihr euch mit unserer Release-Liste zu Switch-Titeln in 2021 einen Überblick darüber verschaffen, welche Spiele ihr euch in diesem Jahr für die Nintendo-Konsole zulegen könnt.

