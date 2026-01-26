Läuft gerade Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit
Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit

Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit

Maximilian Franke
26.01.2026 | 15:28 Uhr

Das Indie-Studio Re-Logic hat einen Trailer für das kommende Terraria-Update 1.4.5 veröffentlicht, der die Änderungen vorstellt. Unter dem Titel "Bigger and Boulder" steht tatsächlich einiges auf der Liste. Kein Wunder, immerhin ist der Patch bereits seit 2023 angekündigt und war dementsprechend lange in Arbeit.

Mit dabei sind auch die versprochenen Kollaborations-Items mit dem Roguelite Dead Cells, etwa eine neue kopflose Rüstung. Ebenfalls mit an Bord sind Items aus dem Creature Collector Palworld, neue Waffen, neue Möbel, neue Peitschen und jede Menge mehr.

Falls ihr mit Terraria anfangen wollt oder überlegt nach längerer Pause wieder einzusteigen, ist Update 1.4.5 womöglich ein guter Zeitpunkt.

Terraria "Bigger and Boulder" erscheint am 27. Januar 2026. Das Open World-Adventure ist für Playstation, Xbox, Switch, PC und Mobile erhältlich.
vor 46 Minuten

Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit
Terraria

Terraria

Genre: Adventure

Release: 16.05.2011 (PC), 12.11.2014 (PS4), 14.11.2014 (Xbox One), 27.06.2019 (Switch), weitere ...

