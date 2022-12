The Callisto Protocol: Die schwerste Trophäe wird mit einem kleinen Trick kinderleicht

Viele von euch werden sich aktuell mit Jacob Lee in The Callisto Protocol Mutanten und vollen Hosen auf dem düsteren Jupitermond stellen. Und einige werden dabei vermutlich auch ganz genau auf die Trophäen bzw. Achievements schauen, die im Laufe des Abenteuers gesammelt werden können.

Eine komplette Liste der Trophäen in The Callisto Protocol hatten wir euch bereits präsentiert und dabei unter anderem auch prognostiziert, dass vermutlich zwei Durchgänge notwendig sein werden, um alle Auszeichnungen einzusammeln – zumindest, wenn man die normale Schwierigkeitsstufe beim ersten Playthrough auswählt.

Denn: Die Trophäe "The Protocol is About Life" bekommt ihr erst, wenn ihr das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließt. Es handelt sich also um die mutmaßlich schwerste aller Trophäen/Achievements, denn schon auf der normalen Stufe gibt es einige Passagen, an denen zumindest wir zu knabbern hatten.

So funktioniert der Trophäen-Trick in The Callisto Protocol

ACHTUNG: Es folgen Spoiler zum Spielverlauf von The Callisto Protocol!

Ein kleiner Trick sorgt allerdings dafür, dass ihr nicht das komplette Spiel – also 10 bis 12 Stunden – sondern tatsächlich nur knapp eine Minute auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad absolvieren müsst, um die Trophäe einzusacken.

Und das geht so: Sobald ihr den Endboss besiegt habt, folgt eine Fluchtsequenz, vor der das Spiel praktischerweise sogar noch einen automatischen Speicherpunkt setzt. Wechselt hier ins Menü, geht in die Optionen und wechselt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Lauft anschließend die Treppe hoch und den Gang entlang, um die letzte Zwischensequenz des Spiels zu triggern und dadurch auch die Trophäe bzw. das Achievement zu bekommen.

Es ist also theoretisch möglich, The Callisto Protocol beim ersten Durchgang komplett auf "einfach" zu spielen und im letzten Bereich auf die höchste Schwierigkeitsstufe zu wechseln, um dann direkt beide "Durchspiel-Trophäen" – eine gibt es für das Beenden auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad – zu kassieren.

Wir haben den Trick auf der Xbox Series X ausprobiert und können bestätigen: es funktioniert! Es ist natürlich nicht klar, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt, der nachträglich noch gepatcht wird. Wer also die vermeintlich schwerste Trophäe des Spiels möglichst problemlos bekommen will, sollte also vielleicht nicht allzu lange mit der Anwendung des Tricks warten.

The Callisto Protocol hat einfache Trophäen, aber auch viele Probleme

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo zum gescheiterten Dead Space-Killer

Abseits der oben beschriebenen Trophäe sind auch die restlichen Auszeichnungen in The Callisto Protocol vergleichsweise einfach zu bekommen, viele schaltet ihr automatisch frei, manche erfordern nur ein kurzes Ausprobieren bestimmter Features wie etwa des Foto-Modus.

Das Horrorspiel der Striking Distance Studios garantiert also eine vergleichsweise einfache Platin-Trophäe, bzw. 1000 Achievement-Punkte, aber nicht zwangsläufig ein schmerzfreies Spielerlebnis. Dafür hat der Titel nämlich viel zu viele Probleme in nahezu allen Bereichen. Welche genau das sind und warum wir selbst Horror-Fans das Spiel nicht uneingeschränkt empfehlen können, verraten wir euch in unserem Test zu The Callisto Protocol.

Werdet ihr euch die Platin angeln und den Trick dafür nutzen?