Der Zustand der Straße verrät: Hier habt ihr es mit dem Survival-Spiel The Day Before zu tun.

Die Kuriositäten rund um The Day Before reißen nicht ab. Im Gegenteil: Der mysteriöse und argwöhnisch betrachtete Survival-Titel hat einen neuen, sehr kurzen Trailer, der noch dazu extrem ungewöhnlich ist. Dementsprechend fallen auch die Reaktionen darauf aus. Die meisten Menschen sind verwirrt bis amüsiert und wissen nicht so recht, was es damit auf sich hat und was es bedeuten soll.

The Day Before 'sieht mit jedem neuen Trailer komplett anders aus' und dieses mal ist's ein Auto-Rennspiel

Darum geht's: Bisher ranken sich vor allem einige rätselhafte Skandale und Probleme rund um das angekündigte Survival-Spiel The Day Before. Es wurde bereits mehrfach verschoben, hatte Namensrechte-Probleme und sieht entweder zu gut aus, um wahr zu sein oder plötzlich gar nicht mehr so gut.

Hier könnt ihr euch einen Überblick zu The Day Before verschaffen:

Das ist der neue Trailer: Ein sehr kurzer, aber nicht minder dynamischer Trailer sorgt jetzt erneut für Aufregung. Immerhin haben wir es eigentlich mit einem Survivalspiel zu tun, das Video könnte aber ebenso gut aus einem Racer stammen. Am besten seht ihr ihn euch selbst an:

Dieses relativ nichtssagende Video wird mit einem Release-Datum garniert (am 10. November soll es dann aber dieses mal wirklich soweit sein). Zusätzlich verspricht eine tiefe, markige Stimme das beste Survival-Erlebnis des Jahres. Allerdings wird hier kein explizites Jahr genannt, wie spitzfindige Kommentare richtig anmerken.

Plötzlich Forza? Die Reaktionen auf den Trailer fallen sehr durchwachsen aus. Die meisten Zuschauer*innen bleiben skeptisch. Manche Kommentare schreiben einfach nur "sie tun immer noch so, als würde das wirklich passieren, hm?", während andere die Wahllosigkeit des The Day Before-Trailer kritisieren:

"Plötzlich hat sich dieses Spiel in Forza verwandelt. Diese Leute wissen nicht, was zur Hölle sie da eigentlich tun."

Andere rechnen dem Titel immerhin irgendeine Form von Talent an:

"Dieses Spiel hat das Talent, jedes Mal komplett anders auszusehen, wenn sie es zeigen."

Es gibt aber auch positive Stimmen: Nach wie vor sind viele potentielle Fans immer noch sehr gespannt darauf, was da mit The Day Before auf uns zukommt. Eine ganze Menge Kommentare weist auch darauf hin, dass es sich bei dem Trailer um eine Hommage an den I Am Legend-Film mit Will Smith handeln dürfte. Der fährt darin allerdings einen Mustang durch die Zombie-Postapokalypse, aber es kommt ebenfalls ein Reh darin vor.

Was haltet ihr von dem Trailer? Wie findet ihr die Vorstellung, solche Autos in einem Survival-Titel fahren zu können?