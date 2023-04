The Day Before bekommt eine Beta, aber das glaube ich erst, wenn ich's sehe

Es gibt Neuigkeiten zu The Day Before.

Das Entwicklerteam von Fntastic hat mit The Day Before bislang nicht die beste Figur gemacht. Das Survival-Spiel weckte bei der Ankündigung zwar die Hoffnung vieler Survival-Fan – darunter auch meine – mehr und mehr Unstimmigkeiten ließen aber Zweifel aufkommen. Fragen wie "Ist das Spiel wirklich echt?" und "Ist das alles nur geklaut?" häuften sich.

Falls ihr nicht genau wisst, wovon ich rede oder euch nochmal etwas dazu einlesen wollt, schaut hier rein:

Der Entwickler beharrt aber weiterhin darauf, dass The Day Before in Arbeit und kein Schwindel sei. Auf dem Discord-Server zum Spiel beteuerten sie gestern ganz frisch, dass der geplante Release im November eingehalten wird es davor sogar noch eine Beta gibt. Ganz ehrlich? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe (es also selbst spielen kann)!

Annika Bavendiek Als Fan von The Last of Us und Survival-Spielen war Annika direkt von The Day Before angetan. Es sah nicht nur super aus, sondern könnte als Survival-MMO auch mehr Dynamik und Spannung reinbringen. Mit der Zeit schwand aber auch ihre Euphorie – die Gründe dafür hat sie in der oben verlinkten Kolumne bereits erklärt. Mittlerweile ist sie an dem Punkt, an dem nur noch Beweise zählen.

The Day Before kommt im November und setzt auf eine Beta

Nachdem The Day Before Anfang des Jahres plötzlich von Steam verschwand und ein Rechtsstreit den Entwickler dazu zwang, den Release auf den 10. November zu verschieben, wurde dieser vorübergehende Ausweichtermin nun offiziell bestätigt. The Day Before erscheint nun ganz "offiziell 10. November 2023 ohne weitere Verzögerungen", wie es auf Discord heißt.

Vielmehr noch: Die früher bereits erwähnte Beta soll tatsächlich kommen – und könnte damit viele Zweifel aus dem Weg räumen, oder aber bestätigen:

Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto eher werden wir einen Betatest für das Spiel durchführen. Dadurch haben die Spieler die Möglichkeit, das Spiel vor der Veröffentlichung auszuprobieren und uns wertvolles Feedback zu geben, das wir zur Verbesserung des Endprodukts nutzen können. Fntastic über Discord

Mögliche Anmeldungen zur Beta und ob es sich dabei um einen offenen oder geschlossenen Spieletest handelt, wurde nicht verraten.

Auch der Beta-Termin bleibt unklar. Weitere Details dazu sollen aber folgen, "sobald das Veröffentlichungsdatum näher rückt". Ja, wann denn auch sonst? Eine Beta wird vor dem Release abgehalten, weshalb wir die Informationen dazu auch früher brauchen.

Ein Beispiel für die Ernüchterung vieler Spieler*innen ist dieser Trailer, der eher an einen Walking Simulator statt an das Gezeigte zur Ankündigung erinnert:

10:01 The Day Before - Neuer Gameplay-Showcase zeigt Crafting und Erkundung - Neuer Gameplay-Showcase zeigt Crafting und Erkundung

Aber gut, ich will euch nicht unbedingt mit meinem Zynismus anstecken, den ich The Day Before mittlerweile entgegenbringe. Ich wäre nach wie vor froh, wenn mich das Spiel positiv überrascht, aber mein Vertrauen ist in diesem Fall nicht so leicht zurückzugewinnen.

Wir können uns also nach wie vor nicht ganz sicher sein, wie das Hin und Her um The Day Before ausgehen wird. Diese Ankündigungen lassen aber immerhin die Vermutung zu, dass es vorwärts geht.

Wie steht ihr aktuell zu The Day Before? Freut ihr euch noch auf das Spiel und vertraut dem Entwickler? Glaubt ihr, dass es wirklich keine Verschiebung mehr geben wird? Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare.