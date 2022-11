The Last of Us 2 für 9,99 Euro: Hier gibt's das Story-Meisterwerk zum Spitzenpreis

The Last of Us Part 2 ist eines dieser Spiele, das wohl niemand so schnell vergisst. Das liegt an der brachialen Wucht und Eindringlichkeit, mit der hier eine Story erzählt wird, die ihresgleichen sucht. Dabei entfaltet sich dank diverser Twists ein Sog der Gewalt, dem man sich nur schwer entziehen kann – wenn überhaupt. Und diesen Mega-Blockbuster für PS4 gibt es dank des Black Friday-Sales jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis.

The Last of Us Part 2

75 %

9,99 Euro statt 39,99 Euro

Das Angebot läuft noch bis zum 29. November 2022.

Im PlayStation Store

Das ist The Last of Us Part 2

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

Third Person-Action-Adventure

2020 (PS4)

39,99 Euro

Darum geht's: Einige Jahre nach den Ereignissen aus The Last of Us Part 1 geht die Geschichte rund um Ellie und Joel weiter. Aufgrund extrem tragischer Ereignisse entwickelt sich das Ganze zu einem gnadenlosen Trip. Bei dem spielt nicht nur Ellie, sondern auch Abby eine tragende Rolle.

Wer die Geschichte noch nicht kennt, muss sich auf mehrere große Überraschungen gefasst machen. Dabei geht The Last of Us 2 immer die Extrameile und besonders nah ran ans Eingemachte. Das ist garantiert nichts für schwache Nerven und das hat nicht nur mit den infizierten Clickern, sondern auch ganz viel mit menschlichen Abgründen zu tun, die hier im Mittelpunkt stehen.

So fies und brutal wie The Last of Us Part 2 sind nur die wenigsten Spiele – aber eben auch nicht so gut. Was Naughty Dog hier im Hinblick auf Grafik, Story und Inszenierung auftischt, spielt in der absoluten Oberliga mit.

Wenn ihr das alles nochmal in ausführlicher lesen wollt, findet ihr hier unseren GamePro-Test zu The Last of Us Part 2. Darin heimst das Sequel eine absolute Traumwertung ein und bekommt von uns bescheinigt, die Messlatte für Storytelling ein gewaltiges Stück nach oben zu setzen.

Mittlerweile gibt es mit The Last of Us Part 1 noch ein PS5-Remake des ersten Teils. Außerdem steht demnächst die Verfilmung der Spiele an: HBO arbeitet an einer ausführlichen The Last of Us-Serie. Einen Trailer dazu gibt es ebenfalls schon, dasselbe gilt für den Starttermin. Alle Infos zu Start, Cast, Story und so weiter findet ihr hier.

