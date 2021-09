The Last of Us 2: Dieses Abby-Cosplay könnte direkt aus der HBO-Serie stammen

The Last of Us 2 hat uns schon viele coole Cosplays beschert. Aber nur die Wenigsten kommen dem Original so nah und fangen die Charaktere so gut ein, wie das beim Abby-Cosplay von Alessia Grassi der Fall ist. Ihre Abby sieht der im Spiel sehr ähnlich. Die guten Fotografien, der Look und die Kostüme passen so gut zusammen, dass sogar Naughty Dog selbst eines der Bilder teilt.

Naughty Dog feiert gelungenes TLoU2-Cosplay

Abby zählt zwar nicht unbedingt zu den beliebtesten Figuren aus The Last of Us 2, nimmt im Herzen vieler Fans aber dennoch einen ganz besonderen Platz ein. Bei einigen geht das so weit, dass sie ihr ganze Bilderstrecken widmen. Bei einer Cosplay-Gruppen wie dieser hier kann sich das Ergebnis sehen lassen:

Link zum Twitter-Inhalt

Hier passt alles: Vom Kostüm über den Blick bis hin zu den Haaren wirkt die Abby von Alessia Grassi wirklich verblüffend echt. Sie könnte nicht nur dem Spiel, sondern auch direkt der neuen HBO-Serie entsprungen sein - sofern Abby denn für weitere potenzielle Staffeln angedacht ist. So oder so, die Qualität stimmt, was natürlich auch an der gelungenen Fotografie von fotografacida_portraits liegt.

Aber wo dieses Bild herkommt, gibt es noch mehr: Alessia Grassia gehört zur Cosplay-Gruppe HotGarbageTeam, auf deren Instagram-Account sich noch sehr viel mehr Bilder mit gelungenem The Last of Us 2-Cosplay finden lassen. Wie zum Beispiel diese berühmte Szene mit Ellie und Dina:

Link zum Instagram-Inhalt

Oder diese Szene mit Virginia als Ellie und Alessia Grassi als Abby. Die Situation dürfte allen schwer bekannt vorkommen, die The Last of Us 2 gespielt haben:

Link zum Instagram-Inhalt

Es gibt noch sehr viel mehr extrem cooles TLOU 2-Cosplays:

Wenn ihr jetzt auch schon wieder heiß auf mehr The Last of Us 2 geworden seid, haben wir gute Neuigkeiten: Die Macher*innen haben durchblicken lassen, dass es mit der Reihe weitergeht, die HBO-Serie befindet sich weiterhin in Arbeit und womöglich kommt auch noch eine Art Multiplayer-Spinoff auf uns zu.

Wie gefallen euch die Bilder? Was ist das beste Cosplay, das ihr bisher gesehen habt?