The Last of Us 2: Es gibt viele Ellie-Cosplays, aber das hier ist verdammt realistisch

Die 21-jährige Cosplayerin Dabbu Cosplay sorgt mit ihrer neusten Verwandlung für helles Aufsehen in der Gaming-Gemeinschaft. Nachdem sie bereits in die Rollen von D.Va aus Overwatch oder Max Caulfield aus Life is Strange schlüpfte, widmet sich ihr neustes Projekt um Ellie aus The Last of Us 2.

Ellie-Cosplay sieht unglaublich aus

Für das Ellie-Kostüm zog sich die brasilianische Cosplayerin passend eine zerrissene Jeans, Turnschuhe, ein Shirt und eine zerschlissene Jeansjacke an. Mit der Gitarre in der Hand, die die Videospiel-Ellie von Joel geschenkt bekommen hat, lehnt sie sich an einen Baum und ahmt damit beispielsweise ein bekanntes Motiv des Spiels nach:

Auf ihrem Profil ist sie aber nicht nur als Ellie aus The Last of Us 2, sondern auch aus dem ersten Ableger der Reihe zu sehen. Auch die etwas jüngere Ellie trifft Dabbu Cosplay sehr genau. Mit dem ikonischen roten Shirt, dem Rucksack und der viel zu großen Waffe könnte sie direkt aus dem Videospiel entstammt sein:

Mehr von Dabbu Cosplay könnt ihr auf ihrem Instagram-Profil sehen.

Andere Fans bewiesen bereits ihr Cosplay-Talent als Clicker oder Joel. Das Gesichts-Modell von Abby schlüpfte zu Halloween in die Rolle ihres Videospielabbilds und das Ergebnis ist täuschend echt. Nur bei den Muskeln musste das Gesichtsmodel nachhelfen.

Weitere Infos zur The Last of Us-Reihe findet ihr auf GamePro:

The Last of Us-Serie steht in den Startlöchern

Sony plant eine Serienadaption zu The Last of Us. Zwar ist noch nicht bekannt, wann die Serie über die Bildschirme flimmern wird, doch die ersten Schauspieler und Schauspielerinnen für die Spielecharaktere stehen bereits fest. Obwohl Ellie mit Bella Ramsey gut besetzt scheint, würde Dabbu Cosplay optisch gut zur Rolle von Ellie passen.

Wie gefällt euch das Ellie-Cosplay? Findet ihr, dass es Ellie gut trifft?