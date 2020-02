The Last of Us 2-Crafting begeistert Fans mit detaillierten Animationen

The Last of Us 2 wirft seine langen Schatten voraus. Nicht mehr lange, und ihr könnt euch endlich ins postapokalyptische Vergnügen oder vielmehr den Überlebenskampf stürzen. Dabei dürft ihr erneut nach Herzenslust an euren Waffen herumschrauben und sie modifizieren sowie verbessern. Wie geschmeidig, detailliert und realistisch das aussieht, verblüfft aktuell jede Menge Fans.

The last of Us 2-Video zeigt beeindruckend realistische Animationen

Vor allem im Vergleich: Im ersten The Last of Us sehen wir quasi gar nicht, was Joel da eigentlich treibt. Ist er mit Upgraden oder Crafting beschäftigt, wackelt er eigentlich nur ein bisschen hin- und her, während wir von hinten sehen, wie er da herum hantiert.

In Teil 2 sieht die Sache schon ganz anders aus. Aktuell macht erneut ein Video die Runde, das Ellie dabei zeigt, wie sie an ihren Waffen einige Verbesserungen vornimmt. Dabei wirkt jede einzelne ihrer Bewegungen extrem realistisch und aus einem Guss.

Sie nimmt die Waffe in die Hand, dreht sie, wischt sie ab, lädt durch und vieles mehr. Hier sitzt nicht nur jeder Handgriff, die Bewegungen gehen auch noch fließend ineinander über. Ich kenne mich zwar zum Glück nicht mit Waffen aus, aber was Ellie da mit der Feile treibt, scheint ebenfalls Hand und Fuß zu haben.

Die Reaktionen auf das Video fallen entsprechend aus. Es wird als eine Art eigenständiges kleines Kunstwerk gefeiert, weil die Animationen so realistisch und gut aussehen. Die Bewegungen wirken einfach sehr, sehr echt. Darum zollen die Fans in den Kommentaren den Verantwortlichen Respekt.

The Last of Us: Part 2 soll nach der Verschiebung jetzt am 29. Mai erscheinen. Ende Februar können es die ersten Fans bereits anspielen. Alle Infos zum Release, Gameplay und Trailer findet ihr hier.

