The Last of Us: Part 2 führt eine ganze Reihe neuer Charaktere ein. Mit Ellie, Joel und Tommy sind bislang hingegen nur drei alte Bekannte aus dem ersten Teil fürs Sequel bestätigt.

Auf die Bestätigung eines Fanlieblings wartet die Community aber noch: Bill. Der grummelige Überlebende aus dem kleinen Städtchen Lincoln. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir ihn im kommenden PS4-Blockbuster zu Gesicht bekommen?

Wer steckt hinter Bill?

Falls ihr euch der Name Bill gar nichts mehr sagt, zunächst eine kurze Erinnerungsauffrischung.

Wer ist Bill? Wir lernen den von W. Earl Brown gesprochenen Charakter im ersten Drittel des Originals kennen. Ellie und Joel suchen in der kleinen Stadt Lincoln nach ihm. Bill schuldet Joel nämlich noch einen Gefallen, und unsere beiden Hauptcharaktere erhoffen sich von ihm ein Auto, mit dem sie zu den Fireflies weiterreisen können.

Bill hat sich als einziger Überlebender in Lincoln verschanzt, ist sehr paranoid, schnell reizbar und vorsichtig, wenn es um das Vertrauen in Mitmenschen geht. Ellie und Joel hilft er schließlich nur nach langem Zögern weiter.

Bill in The Last of Us 2 - Mögliche Szenarien

Ob Bill einen erneuten Auftritt im Sequel feiert, bleibt offen. Offiziell bestätigt ist er bislang nicht. Folgende Szenarien nach den Ereignissen des ersten Teils können wir uns vorstellen:

Bill ist tot: The Last of Us: Part 2 spielt ungefähr vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Innerhalb dieser Zeitspanne könnte er bereits gestorben sein. Wir wissen, die vom Cordyceps verseuchte Welt ist hart. Im Vorgänger mussten wir uns ebenfalls von etlichen Charakteren verabschieden.

Vielleicht hat ihn eine seiner vielen Spreng-Fallen in Lincoln selbst in die Luft gejagt, vielleicht hat ihn ein Clicker erwischt. Hätte Bill nach der Geschichte von The Last of Us (oder still und heimlich im späteren Verlauf) das Zeitliche gesegnet, würden wir im Nachfolger sicherlich Hinweise auf seinen Tod finden, vielleicht in Form eines Briefes.

Bill hat überlebt: Natürlich könnte es ebenso sein, dass Bill nach den Ereignisse von Teil eins weiterhin unter den Lebenden weilt. Dann würde er wahrscheinlich noch immer in Lincoln leben und sich dort verschanzen. Der paranoide Überlebende würde sein mit Fallen ausgestattetes Bollwerk wohl kaum verlassen.

Ob wir im Laufe der Geschichte von The Last of Us: Part 2 nochmals nach Lincoln kommen, bleibt aber fraglich. Ellies Abenteuer in The Last of Us: Part 2 beginnt wohl in Jackson, Wyoming. Von da aus bis Lincoln, Massachusets sind's 665 Stunden zu Fuß (Oder 205 Stunden mit dem Pferd, für alle Callus-Fans). Aber wer weiß, vielleicht begeben wir uns ja auf eine größere Reise als gedacht.

Nichtsdestotrotz halten wir es aktuell eher für unwahrscheinlich, dass wir im Sequel nochmals auf Bill treffen.

Warum ist Bill so beliebt? Viele Spieler erfreuen sich insbesondere an den Dialogen, die im Original zwischen Ellie und dem Eigenbrötler aufkommen. Man kann nämlich nicht gerade behaupten, dass sich die beiden sonderlich leiden können, und das schlägt sich in gegenseitigen (sehr amüsanten) Beschimpfungen nieder. Im ersten Teil wird außerdem angedeutet, dass Bill homosexuell ist, weshalb er sich außerdem bei queeren Menschen großer Beliebtheit erfreut.

Doch wie bereits erwähnt, ist Bill bislang nicht als Teil des Casts von The Last of Us: Part 2 aufgeführt. Alle bisher bekannten Charaktere führen wir euch im Folgenden auf (via Imdb).

Hauptrollen und mögliche Hauptrollen:

Ellie (Ashley Johnson) - Der spielbare Hauptcharakter von TLoU 2

Joel (Troy Baker) - Auch Ellies Begleiter ist wieder dabei. Wo sich Joel im Spiel aufhält, lässt bislang Raum für Spekulationen

Geheime Frau im PGW 2017-Trailer (Laura Bailey) - Laut einer Fantheorie könnte es sich bei der Frau um Ellies Mutter handeln

Dina (Shannon Woodward) - Ellies Freundin aus dem Gameplay-Trailer

Weitere Charaktere:

Emily (Emily Swallow)

Tommy (Jeffrey Pierce)

Seth (Robert Clotworthy)

Lev (Ian Alexander)

Yara (Victoria Grace)

Jesse (Stephen A. Chang)

Clicker-Stimmen (Misty Lee)

Daneben könnte möglicherweise Marlene (Merle Dandridge) einen erneuten Auftritt feiern, wohl dann in Form von Rückblicken.