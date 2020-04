The Last of Us 2: Naughty Dog zerschlägt Hoffnung auf PSN-Demo

The Last of Us Part 2 wurde vor Kurzem ein zweites Mal verschoben, und da ist es nicht verwunderlich, dass Fans zunehmend ungeduldiger werden und sich endlich selbst ins pilzverseuchte Survival-Abenteuer stürzen wollen. In den letzten Tagen wurden die Forderungen nach einer kostenlosen PSN-Demo zu The Last of Us 2 entsprechend lauter – Naughty Dog erteilt all denjenigen, die vor Release probespielen wollen, nun aber eine klare Absage.

Das sagt Naughty Dog jetzt zu einer PS Store-Demo zu The Last of Us 2

Laut Neil Druckmann wird es keine Demo zum Spiel vor dem Release geben. Das verriet der Director im offiziellen PlayStation Blogcast. Wir müssen auf die finale Version warten, die nach der Verschiebung jedoch noch keinen neuen Termin spendiert bekommen hat.

Der Grund ist eigentlich ganz simpel: Eine PSN-Demo bedeutet mehr Entwickleraufwand, als so mancher Fan vielleicht vermuten würde. Eine spielbare Demo zu erschaffen, erfordere laut Druckmann einen riesigen Haufen Arbeit, den Naughty Dog den Entwicklern ersparen will.

Viel lieber soll die Zeit dazu genutzt werden, das eigentliche Spiel endgültig fertig zu stellen. Naughty Dog hatte bereits im Zuge der Verschiebung verraten, dass The Last of Us 2 so gut wie fertig entwickelt sei und die Macher gerade größtenteils damit beschäftigt seien, die letzten Bugs auszumerzen.

The Last of Us Part 2 - Neue Screenshots ansehen

Presse-Demo wird ebenfalls nicht veröffentlicht: Im September 2019 konnten Pressevertreter (unter anderem auch GamePro) The Last of Us 2 in einer Presse-Demo anspielen, aber auch die wird im Nachhinein laut Druckmann nicht in eine für Fans spielbare PSN-Demo "umgewandelt".

Dafür seien in der Zwischenzeit einfach zu viele Änderungen und Verbesserungen am Spiel vorgenommen worden, weshalb die Umwandlung der Presse-Demo zu einer PSN-Demo ebenfalls zu viel Zeit fressen würde.

The Last of Us 2 erscheint exklusiv für PS4 und hat noch kein neues Release-Datum. Alle Infos zu Gameplay, Story und mehr findet ihr in unserer großen Übersicht.