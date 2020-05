Das neue Gameplay zu The Last of Us Part 2 lieferte Fans weitere Antworten zu vormals offenen Fragen und zeigte einige coole Details. Aber nicht nur die Soldatin, die auf ihrer Vita Hotline Miami zockt, erfreut das Netz. Auch eine neue Fähigkeit von Ellie findet im The Last of Us-Subreddit großen Anklang – auch wenn diese Fähigkeit zunächst nichtig klingen mag.

Ellie kann endlich schwimmen

Da habt ihr es. Im Gameplay-Video sehen wir, wie sich die nicht mehr wasserscheue Teenagerin ihren Weg durch einen Fluss bahnt. Doch nicht nur das: Ellie kann sogar tauchen.

Darum ist das besonders: Schwimmende Videospielcharaktere sind generell nichts besonderes, in The Last of Us ist das aber ein großes Ding. Im ersten Teil hat Ellie nämlich noch kein Seepferdchen – zum Leidwesen von Joel, und letztendlich auch zu unserem Leidwesen.

Wasserpassagen müssen wir im Original nämlich trotzdem durchqueren, und um Ellie sicher ans andere Ufer zu bringen, müssen wir sie dabei stets auf einer Palette durchs kühle Nass manövrieren.

Die Mechanik ist beim ersten Mal noch interessant, weil The Last of Us so Joel und Ellie auf spielerische Art und Weise zusammenschweißt. Das Problem ist, dass wir im Laufe des Abenteuers mehrmals die Paletten-Fähre spielen müssen, was sich dann irgendwann nur noch nervig und eintönig anfühlt.

Aber das ist zum Glück nun vorbei, und die Fans freut's. Hier einige Stimmen aus dem The Last of Us-Subreddit:

JazzManOs: "Ellie hat schwimmen gelernt!!!" (das ist tatsächlich der Top-Kommentar im Thread zur State of Play)

Arybeck67: "RIP Palette (2013-2020)"

jram271: "Bin von der Couch aufgesprungen und habe geschrien: 'Ja, sie hat endlich schwimmen gelernt!'"

Schaut euch das neue Gameplay zu The Last of Us Part 2 hier komplett an:

