The Last of Us Part 2 mag ein umstrittenes Spiel sein. Nicht jedem gefällt die Story oder zumindest Teile davon. Nichtsdestotrotz ist die Erzählweise des Action-Adventures intensiv, brutal und schonungslos, was das Spiel wohl noch lange zu einem Gesprächsthema machen wird.

Achtung! Hier folgen Spoiler!

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Gewalt ist ein zentrales Element der Geschichte. Abby will an Joel Rache für den Tod ihres Vaters nehmen, Ellie will sich anschließend an Abby dafür rächen, dass sie Joel ermordete. Es ist ein Kreis, der beide Frauen trotz ihres Hasses aufeinander verbindet. Beide werden von Emotionen angetrieben, die ihre Taten bestimmen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Gerade Ellie wird so von ihrem Hass verzehrt, dass sie am Ende alles verliert. Ihr ist die Rache wichtiger als ihre Familie. Abby siegte im Kampf und verschonte Ellie, ließ sie leben und weiterziehen, doch Ellie konnte dies alles einfach nicht hinter sich lassen und zahlt am Ende den preis für diese Sturheit.

Link zum Twitter-Inhalt

Den Kreis aus Gewalt in The Last of Us Part 2 stellt ein von Fan IconicNephilim gezeichnetes Poster nun sehr gut dar. Es lässt sich wenden. Ein Mal steht Abby mit ihren Freunden oben, während sich Ellie und ihre "Truppe" unten befindet. Wendet man das Poster, ist es andersherum, das Motiv selbst bleibt aber identisch.

Zwei Frauen, gefangen in einer augenscheinlich endlosen Spirale der Gewalt und des Hasses. Die beiden Gefährten, die im Bild zu sehen sind, wurden vom Künstler absichtlich so gewählt, weil sie die Auswirkungen dieser Gewalt am heftigsten zu spüren bekommen. Sie waren die eigentlichen Opfer dessen, was sowohl Abby als auch Ellie anrichteten.

Was haltet ihr vom Poster? Gefällt es euch?