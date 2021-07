The Last of Us 2-Time Paradox: Abby kann Tommy töten, ohne dass sich die Story ändert

The Last of Us 2 holt technisch alles aus der PS4 heraus. Trotzdem unterlaufen selbst einem solch talentierten und ambitionierten Team bei der Entwicklung Fehler, von denen der Youtube-Kanal Speclizer einige aufgreift.

Achtung, es folgen kleinere Spoiler für die Geschichte von The Last of Us 2!

Time Paradox: Zum Beispiel ist es möglich, ein Paradoxon auszulösen, indem ihr mit Abby Tommy tötet. An einer Stelle in der Kampagne werden Abby und Sam von einem Sniper ins Visier genommen. Zu diesem Zeitpunkt wisst ihr nicht, wer dahinter steckt. Seid ihr jedoch schnell genug, könnt ihr den Schützen, der sich als Tommy herausstellt, stellen und sogar töten.

In Metal Gear Solid wäre das ein Game Over aka Time Paradox, in The Last of Us 2 geht die Story aber munter weiter und lässt Tommy später von den Toten auferstehen, als wäre nichts gewesen. Vermutlich hätten sich das einige Fans auch für seinen Bruder gewünscht.

Wie genau das aussieht, zeigt das untere Video:

Weitere Fehler in The Last of Us 2 aus dem Video

Das Tommy-Paradoxon ist nicht der einzige Fehler im Spiel, auch wenn Speclizer zugeben, dass es extrem schwierig war, überhaupt Probleme mit The Last of Us 2 zu finden, da die Entwickler sehr gute Arbeit leisteten. Letztendlich ist es aber doch gelungen, und durch den Realitätsanspruch des Titels stechen diese umso mehr ins Auge:

Bye-bye Tommy: Abby kann der Auseinandersetzung mit Tommy auch komplett aus dem Weg gehen, indem ihr eine alternative Route nehmt und von einem Balkon springt. Allerdings lässt euch der folgende Bug nicht weiterspielen.

Abby kann der Auseinandersetzung mit Tommy auch komplett aus dem Weg gehen, indem ihr eine alternative Route nehmt und von einem Balkon springt. Allerdings lässt euch der folgende Bug nicht weiterspielen. Besessene Leiche: Im späteren Verlauf der Geschichte, trefft ihr vermehrt auf erhängte Körper, denen die Abdomen aufgeschnitten wurden. Wenn Ellie eine solche Leiche herunterschießt, bleibt diese nicht liegen, sondern rollt sich wie verrückt durch die Landschaft, ganz wie ein kopfloser Geist.

Im späteren Verlauf der Geschichte, trefft ihr vermehrt auf erhängte Körper, denen die Abdomen aufgeschnitten wurden. Wenn Ellie eine solche Leiche herunterschießt, bleibt diese nicht liegen, sondern rollt sich wie verrückt durch die Landschaft, ganz wie ein kopfloser Geist. Klebrige Minen: Minen-Fallen bleiben an beweglichen Objekten kleben. Stellt ihr sie beispielsweise auf bröckligen Asphalt und brecht diesen ab, fallen die Minen mit in den Abgrund.

Minen-Fallen bleiben an beweglichen Objekten kleben. Stellt ihr sie beispielsweise auf bröckligen Asphalt und brecht diesen ab, fallen die Minen mit in den Abgrund. Missing Material: Bei der Flucht von Abby und Lev fehlt plötzlich die Textur einer Pflanze. Stattdessen lest ihr auf den Blättern: Missing Material.

Bei der Flucht von Abby und Lev fehlt plötzlich die Textur einer Pflanze. Stattdessen lest ihr auf den Blättern: Missing Material. Bewerft eure Verbündeten: Wenn ihr mit einem anderen Charakter unterwegs seid, könnt ihr diesen mit Steinen, Flaschen und Granaten bewerfen. In der Regel weichen die befreundeten NPCs aus, doch wenn ihr neben sie zielt, kommt die KI nicht hinterher.

Wenn ihr mit einem anderen Charakter unterwegs seid, könnt ihr diesen mit Steinen, Flaschen und Granaten bewerfen. In der Regel weichen die befreundeten NPCs aus, doch wenn ihr neben sie zielt, kommt die KI nicht hinterher. Staubiger Kohl: Wenn ihr Pazifist seid und nicht auf Menschen schießen wollt, dann nehmt doch mal einen Kohlkopf aufs Korn. Diese haben einen staubigen Partikeleffekt, der nicht so ganz zur Beschaffenheit des Gemüses passen will.

Wenn ihr Pazifist seid und nicht auf Menschen schießen wollt, dann nehmt doch mal einen Kohlkopf aufs Korn. Diese haben einen staubigen Partikeleffekt, der nicht so ganz zur Beschaffenheit des Gemüses passen will. Hey, hört ihr mich nicht?: Wenn ihr mit Ellie das Aquarium betreten, könnt ihr keine Schusswaffen benutzen. Klar, denn dann würden euch Sam und Mel hören, die gerade ein privates Gespräch führen, und wir hätten ein weiteres Paradoxon. Aber Ellie kann Granaten und Molotow-Cocktails werfen, und das ist auch nicht gerade leise.

Noch mehr Details zu The Last of Us 2

Noch mehr Einblicke in die erstaunliche Arbeit von Naughty Dog bietet die Out of Bounds Video-Serie, die ebenfalls von Speclizer stammt. Hier werden durch das Hinein- und Herauszoomen der Kamera, kleinste Details aufgedeckt.

Unter anderem erfahren wir, was genau mit Ellies Finger geschieht, den Abby ihr im Zweikampf abbeißt. In einem weiteren Video der Reihe sehen wir, wo die Clicker aus den Lüftungsschächten eigentlich genau herkommen und was sich in dem Sandwich-Paket befindet, dass Ellie zu Beginn der Kampagne erhält.

