The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai 2020 exklusiv für die PS4. Entwickler Naughty Dog hat bekannt gegeben, das aktuell letzte Hand an das Spiel gelegt wird, eine weitere Verschiebung wird es also hoffentlich nicht mehr geben.

Bereits vor dem offiziellen Release können Besucher der Pax East, die Ende Februar in Boston stattfindet, eine Mission aus The Last of Us Part 2 spielen. Nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit dorthin zu reisen, weswegen unter anderem die Frage aufgekommen ist, ob Naughty Dog auch eine Gratis-Demo im PSN anbieten wird.

Klare Absage an eine Demo im PS Store

Naughty Dogs Director of Communications Arne Meyer hat sich auf Twitter zu einer The Last of Us Part 2-Demo im PS Store geäußert und seine Antwort fällt eindeutig aus.

Unfortunately not, we have no plans to release a demo. — arne (@arnemeyer) February 11, 2020

Demnach plant Naughty Dog keine Demo für das PSN, Arne Meyer betont in einem anderen Tweet zudem noch, dass der Entwickler seit 2013 keine Demos veröffentlicht hat. Und The Last of Us 2 wird hier keine Ausnahme sein.

Ihr könnt TloU 2 ab Mai spielen – oder in Boston

Wer also vorab einen Blick auf Ellies düsteres Abenteuer werfen will, muss entweder nach Boston reisen. Oder sich bis zum Release gedulden: The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai 2020 für PS4.

Laut Naughty Dog befindet sich das postapokalyptische Abenteuer gerade übrigens in den letzten Zügen der Entwicklung, was weitere Verschiebungen unwahrscheinlich macht. Aktuell gibt es zudem ein neues PS4-Theme, das ihr euch kostenlos herunterladen könnt.

Hättet ihr euch eine Demo zu The Last of Us 2 gewünscht?