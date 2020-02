The Last of Us 2 ist bald fertig & wird hoffentlich nicht mehr verschoben

Wir lehnen uns sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass The Last of Us Part 2 zu den am sehnlichst erwarteten Spielen für die PS4 zählt. Ursprünglich sollte der Titel im Februar 2020 erscheinen, wurde dann aber auf den Mai verschoben.

Was Naughty Dog über den Entwicklungsstatus sagt

Und eine weitere Verzögerung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, zumindest, wenn man dem Blog von Entwickler Naughty Dog Glauben schenkt. Dort schreibt Arne Meyer, Director of Communications des Studios, dass der Titel in die letzte Entwicklungsphase eingetreten ist und aktuell "letzte Hand" an das Spiel gelegt wird.

Wann ist der Release? Am 29. Mai 2020.

Wie lange dieser Prozess dauern wird, verrät Meyer zwar nicht, aber die Tatsache, dass dieser Umstand offensiv kommuniziert wird, lässt zumindest vermuten, dass der avisierte Release-Termin sehr wahrscheinlich eingehalten werden kann und ihr ab Mai mit Ellie auf ihren Rachefeldzug gehen könnt.

Anspielmöglichkeit in den USA

Besucher der PAX East können übrigens schon vor dem offiziellen Erscheinungstermin einen Blick auf The Last of Us Part 2 werfen und sogar eine Mission daraus probezocken.

Eine Anspielmöglichkeit hierzulande ist uns zwar nicht bekannt, immerhin gibt es für allzu verzweifelt Wartende ein neues kostenloses PS4-Theme mit Ellie-Artwork.

The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai exklusiv für die PS4, ausführliche Eindrücke zum Spiel könnt ihr unter anderem in Kais Angespielt-Preview bekommen, der den Titel bereits im letzten Jahr mehrere Stunden spielen konnte. Alle Infos zu The Last of Us 2 findet ihr in unserer großen Übersicht.