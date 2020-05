The Last of Us 2 bekommt endlich neuen Trailer - und zwar schon morgen

Die guten Nachrichten zu The Last of Us Part 2 gehen weiter. Nachdem wir nun das finale Release-Datum kennen und Naughty Dog den Gold-Status für das PS4-Spiel verkündet hat, können wir uns jetzt auf einen brandneuen Trailer freuen. Das haben die Entwickler soeben via Twitter mitgeteilt.

Termin und Uhrzeit für den neuen Trailer zu The Last of Us Part 2

Datum: Mittwoch, den 6. Mai 2020

Uhrzeit: 16 Uhr deutsche Zeit (entspricht 7am PDT)

Den Trailer sowie alle Infos dazu findet ihr dann natürlich wie immer ausführlich bei GamePro.de

Neues Gameplay im Anmarsch?

Was in dem neuen Trailer zu sehen sein wird, wissen wir natürlich noch nicht. Wir gehen davon aus, dass wir uns über neue Gameplay-Ausschnitte freuen dürfen. Anfang April, kurz nach der Verschiebung des Spiels, wurden außerdem neue Screenshots veröffentlicht.

The Last of Us Part 2 - Neue Screenshots ansehen

Vielleicht sehen wir im neuen Trailer einige dieser Szenen ja in Aktion und erfahren beispielsweise mehr zu dem geheimen neuen Charakter, der auf den frischen Bildern zu sehen ist.

Eine Geschichte der Verschiebungen

Den letzten offiziellen Trailer zu The Last of Us 2 präsentierte Naughty Dog im September 2019 im Zuge eines State of Play-Events und stellte damals noch einen Release im Februar 2020 in Aussicht (siehe Video oben).

Nur wenige Wochen später wurde das Spiel auf Mai 2020 verschoben. Im April gab Sony aufgrund der Coronakrise eine erneute Verschiebung bekannt. Seit wenigen Tagen kennen wir aber den (hoffentlich) finalen Release-Termin.

Wann ist der Release? The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Heute morgen berichteten wir davon, dass das Action-Adventure den Goldstatus erreicht hat und bereit ist, auf Discs gepresst sowie auf den digitalen Launch vorbereitet zu werden.

Alle Infos zu Gameplay, Story und mehr findet ihr in unserer großen, spoiler-freien Übersicht: