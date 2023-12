The Last of Us 2 Part 2 Remastered: Ellies Nachname endlich offiziell im Spiel bestätigt

Nun ist Ellies Nachname auch endlich offiziell im Spiel bestätigt.

The Last of Us Part 2 Remastered erscheint im Januar 2024 für die PS5 und bringt nicht nur grafische und technische Verbesserungen mit sich, sondern auch neue Inhalte wie zum Beispiel den Roguelike-Modus No Return. Ein freischaltbarer Skin bestätigt nun endlich ein kleines aber für Fans nicht unwichtiges Detail zu Heldin Ellie: Auf dem Anzug ist nämlich ihr Nachname zu sehen (via IGN).

Übrigens hat Naughty Dog den zuvor angekündigten Multiplayer zu The Last of Us nun doch gecancelt, alle Infos dazu findet ihr hier:

So lautet Ellies Nachname

Ellie Williams heißt die The Last of Us-Heldin mit vollem Namen. Dies ist nun erstmals in einem Spiel der postapokalyptischen Reihe zu sehen, und zwar auf dem Namensschild des freischaltbaren Astronautenanzugs:

Vielen eingefleischten TloU-Fans dürfte Ellies Nachname bereits seit längerer Zeit bekannt sein. Dieser wurde unter anderem zum Release des Originals im Jahr 2013 im Handbuch der japanischen Version bestätigt. Explizit im Spiel wurde er bislang aber eben nicht erwähnt.

Auch Joels voller Name war lange Zeit nicht bekannt. Dass der grummelige Überlebende "Miller" heißt, wurde dann schließlich aber in The Last of Us: Part 2 bestätigt.

Alle wichtigen Infos zu The Last of Us Part 2 Remastered

Der untere Trailer gibt euch einen Einblick in die Neuerungen der Remastered-Fassung:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

The Last of Us Part 2 Remastered hat eine Handvoll neuer Inhalte im Gepäck, darunter das freie Spielen mit der Gitarre, die sogenannten Lost Levels (ausgewählte Gameplay-Abschnitte, die es nicht ins Hauptspiel geschafft haben) sowie einen brandneuen Modus, nämlich "No Return".

Bei No Return handelt es sich um ein Roguelike-Modus, alle Infos dazu und wie er uns bislang gefällt, lest ihr in unserem Ersteindruck:

Release: The Last of Us Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für die PS5 und wird neben den oben genannten neuen Inhalten außerdem Grafik- und Performance-Verbesserungen mit im Gepäck haben. Ob sich der Kauf der PS5-Neuauflage lohnt, erfahrt ihr dann pünktlich im GamePro-Test.

