The Last of Us 2-Update 1.05 bringt versteckte Änderung in den Credits

Seit gut einer Woche steht das große The Last of Us 2-Content-Update mit der Versionsnummer 1.05 zum Download bereit und bringt unter anderem den knackigen Schwierigkeitsgrad "erbarmungslos"/"grounded" sowie den Permadeath-Modus mit sich. Wie sich nun aber herausstellt, haben die beiden neuen Features eine weitere Änderung im Gepäck, von der wir nichts in den Patchnotes lesen.

Wer The Last of Us 2 auf grounded oder im Permadeath-Modus beendet, wird belohnt

Was ist das für eine Änderung? Erste Spieler*innen haben The Last of Us 2 jetzt nämlich im Permadeath-Modus und auf "erbarmungslos" durchgespielt und in den Credits zwei Musikstücke entdeckt, die bislang von den Fans schmerzlich vermisst wurden: Dank des Updates können wir nach dem Beenden der Story jetzt nämlich die kompletten Versionen von Through the Valley (gesungen von Ellie/Ashley Johnson) sowie Joels/Troy Bakers Interpretation von Future Days hören.

Dass die Songs in den Credits überhaupt auftauchen, ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Through the Valley ertönt am Ende nur, wenn ihr The Last of Us 2 im unverzeihlichen Permadeath-Modus (egal welches Setting) beendet. Future Days wird hingegen nur dann abgespielt, wenn ihr das Spiel auf "erbarmungslos" meistert. Wer sich diesen schwierigen Herausforderungen nicht stellen will, kann sich die Songs aber zum Glück auch auf Youtube anhören.

Volle Version von Through the Valley, gesungen von Ellie/Ashley Johnson

Was hinter dem Song steckt: Im allerersten Teaser-Trailer zu The Last of Us 2 gibt Ellie ein Akustik-Cover von Shawn James' Through the Valley zum Besten. Später erklärte Naughty Dog, dass diese Szene so allerdings nicht im Spiel auftreten wird. Im Prolog der finalen Version von TloU 2 hört die junge Ellie den Song über ihren Walkman, kurz bevor Joel in ihr Zimmer kommt und ihr eine Gitarre schenkt.

Volle Version von Future Days, gesungen von Joel/Troy Baker

Was hinter dem Song steckt: Das Gitarrespielen verbindet Joel und Ellie als gemeinsames Hobby miteinander. Im Laufe des Spiels greift die Protagonistin immer wieder zum Instrument und stimmt Pearl Jams Future Days (zukünftige Tage) an, um sich an gemeinsame Erlebnisse mit ihrem Ziehvater zurückzuerinnern.

Alle Songs in The Last of Us Part 2 in der Übersicht

Neben dem OST des argentinischen Komponisten Gustavo Santaolalla setzt Naughty Dogs PS4-Blockbuster auf eine Reihe weiterer kommerzieller Songs, die im Spiel sowie in den Trailern laufen. Wir haben alle in eine Liste gepackt:

