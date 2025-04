The Last of Us bekommt laut Leak NOCH EINE neue Version spendiert und so langsam haben wir Skyrim-Flashbacks

The Last of Us wurde bereits mehrfach veröffentlicht, angeblich steht eine weitere Version in den Startlöchern.

The Last of Us erschien erstmals im Jahr 2013 für die PlayStation 3 und setzte mit seiner packenden Geschichte rund um die beiden Protagonist*innen Joel und Ellie Maßstäbe. Seitdem wurde der Titel – und auch der Nachfolger The Last of Us: Part 2 – mehrfach neu aufgelegt, Entwickler Naughty Dog hat aber offenbar noch eine weitere Veröffentlichung in Petto.

Das berichtet zumindest der für gewöhnlich gut informierte Insider und Leaker billbil-kun, der unter anderem regelmäßig die anstehenden PS Plus-Spiele "vorhersagt".

In einem aktuellen Dealabs-Artikel spricht er von einer "neuen Sonderedition für die PlayStation 5", die auch physisch in den Handel kommen und innerhalb der nächsten zwei Monate angekündigt werden soll.

Bekommen wir ein The Last of Us-Doppelpack?

Um welchen Teil es sich genau handelt – also ob es der erste, der zweite oder gar eine Sammlung aus beiden ist – wurde dem Leaker noch nicht zugespielt. Dafür aber der Preis, der bei 119,99 Euro liegen soll. Die Vermutung liegt also nahe, dass es sich tatsächlich um ein "Doppelpack" mit beiden Spielen handeln könnte.

Für den ersten Teil wäre das dann die insgesamt vierte Veröffentlichung

The Last of Us (2013 - PS3)

(2013 - PS3) The Last of Us Remastered (2014 - PS4)

(2014 - PS4) The Last of Us Part 1 (2022/2023 - PS5, PC)

(2022/2023 - PS5, PC) The Last of Us Special Edition (???)

Damit würde Naughty Dogs moderner Klassiker ziemlich nah an The Elder Scrolls 5: Skyrim rücken, von dem es bislang fünf größere Veröffentlichungen/Varianten gab. Allerdings erschien das Bethesda-Rollenspiel auf deutlich mehr Plattformen als The Last of Us, dieser Rekord wird also vermutlich nicht in Gefahr geraten.

Auch wenn sich die Quelle in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen hat, handelt es sich bei der ominösen Neuveröffentlichung bislang nur um ein Gerücht, das weder bestätigt, noch dementiert worden ist.

Fest steht dagegen, dass in knapp zwei Wochen die zweite Staffel der HBO-Serie an den Start geht, die der Handlung des zweiten Spiels folgen wird. Alle Informationen dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.

