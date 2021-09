The Last of Us: Naughty Dog feiert den TloU-Day mit News, Klamotten und einer Joel-Statue

Am Sonntag fand der The Last of Us Day 2021 statt, ein Tag im Jahr, an dem Naughty Dog ihr beliebtes Franchise feiert, indem das Studio mit den Fans kommuniziert und cooles Merchandising veröffentlicht. Wir haben alle Items und Infos vom gestrigen Event für euch aufgelistet.

Alles vom The Last of Us Day 2021

The Last of Us Part 2 feiert in diesem Jahr das einjährige Jubiläum, The Last of Us sogar schon das achtjährige. Zur Feier sind auf Twitter viele Fans zusammengekommen, um unter dem Hashtag #TLOUDay eigene Kreationen zu teilen und sich auszutauschen.

Auch Naughty Dog selbst hatte eine kleine Überraschung parat: Das erste offizielle Bild aus der The Last of Us HBO-Serie.

Foto-Wettbewerb: Wem es nicht ausreicht, seine Bilder einfach nur zu posten, der kann an Naughty Dogs Community-Event teilnehmen. Hier gibt es jede Woche ein neues Thema, zu dem ihr im Spiel Bilder schießen sollt. Die Gewinner werden am Ende der Woche gekürt. Alle Informationen hierzu findet ihr auf dem offiziellen Blog.

Neue Merchandise-Items

Soundtrack-Cover: The Last of Us ist bekannt für die stimmungsvollen Gitarren-Soundtracks. Wenn auch ihr ein Fan der Musik aus den Spielen seid, könnt ihr euch jetzt die Schallplatte Last of Us Part II: Covers and Rarities sichern. Natürlich sind auch Lieder von Ashley Johnson aka Ellie und Troy Baker aka Joel mit dabei. Aber Achtung: Die Platte ist stark limitiert.

Rustikale Klamotten: Im Playstation Gear Shop gibt es jetzt neue Kleidungsstücke aus The Last of Us 2 zu kaufen. Dicke Mützen, Flanellhemden und Bomberjacken - so seid ihr auch für die kalte Jahreszeit in der Postapokalypse gewappnet. Ein einfaches T-Shirt mit Abby drauf, gibt es aber auch.

Joel-Statue: Wer den alten Haudegen noch immer nicht loslassen kann, hat jetzt die Möglichkeit, sich einen 36 Zentimeter großen Joel in sein Zimmer zu stellen. Bewaffnet ist er mit seinem bekannten Revolver und einer Gitarre. Im Shop von Dark Horse gibt es auch Ellie und Abby zu kaufen. Auf diese Weise könnt ihr den Konflikt zwischen den Dreien mit einer therapeutischen Aufstellung friedlich beilegen.

Weitere aktuelle News zu The Last of Us:

Zu zukünftigen Spielen im The Last of Us-Universum hielt sich Naughty Dog leider bedeckt. Lediglich das eigenständige Multiplayer-Projekt, das ursprünglich als Teil von The Last of Us 2 veröffentlicht werden sollte, wurde überhaupt erwähnt. Leider scheint der Titel noch in weiter Ferne zu liegen. Das Studio ist momentan damit beschäftigt, das Entwickler-Team vollständig zu besetzen - sowohl mit internen als auch mit neuen Mitgliedern.