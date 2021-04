Die Vorbereitungen auf die Dreharbeiten zur Serienumsetzung von The Last of Us nehmen weiter an Fahrt auf. Wie wir bereits wissen, übernimmt Pedro Pascal, den wir aus Game of Thrones und The Mandalorian kennen, die Rolle von Joel. Seine Begleiterin Ellie wird von Bella Ramsey gespielt, deren bisher größte Rolle ebenfalls in Game of Thrones war (Lyanna Mormant). Jetzt wurde die Besetzung einer weiteren Rolle bekannt - die von Joels Bruder Tommy.

Gabriel Luna spielt Tommy

Die Rolle von Tommy übernimmt Gabriel Luna, der wohl am ehesten für sein Mitwirken bei Agents of S.H.I.E.L.D. bekannt ist. In der Marvel-Serie verkörpert Luna den Ghost Rider.

Wer die Serie nicht gesehen hat: 2007 gab es einen Spielfilm, in dem der Ghost Rider von Nicholas Cage gespielt wurde. Weitere Auftritte hatte Gabriel Luna in der zweiten Staffel von True Detective und in Terminator: Dark Fate.

Das ist Tommy: Tommy ist Joels Bruder und somit in gewisser Weise eine Art Onkel für Ellie. Er steht im krassen Gegensatz zu seinem Bruder, da er noch immer an die Menschheit und einen Wiederaufbau der Gesellschaft glaubt. Wie wir wissen, ist Joel dahingehend weit weniger idealistisch veranlagt.

The Last of Us geht vermutlich nicht mehr 2021 an den Start, da HBO dem Projekt erst Ende letzten Jahres grünes Licht gab. Alle bisher bekannten Informationen zur Serie findet ihr hier:

Das ist die Story von The Last of Us

Die Serie wird eine Art Retelling des ersten Spiels. Das bedeutet, Druckmann und seine Kollegen nehmen die Geschichte von The Last of Us als Grundlage, erzählen diese aber von Grund auf neu. Spieler:innen, die den Titel gezockt haben, können sich also auf bekannte und überraschende Elemente freuen. Im Fokus steht die Beziehung zwischen Ellie und Joel, die Action soll eher den Rahmen für das Drama bilden.

