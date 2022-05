The Last of Us-Serie könnte Mutation bekommen, die noch schlimmer ist als Clicker und Bloater

Die Ausstrahlung der HBO-Serie zu The Last of Us startet irgendwann im kommenden Jahr. Bis 2023 ist es noch eine Weile hin - also jede Menge Zeit für die Verantwortlichen, uns offizielle Informationen zukommen zu lassen. Bisher müssen wir uns mit Setbildern und kleinen Brotkrumen begnügen, die wir uns zu Theorien zusammen setzen können.

Jetzt haben wir etwas handfestes: Dank einer Rollenbeschreibung gibt es neue Hinweise auf die Geschehnisse. Die Beschreibung deutet darauf hin, dass die Show auch im Bezug auf die Infizierten eine größere Änderung vornimmt. Offenbar wartet die nächste Evolutionsstufe der Pilzzombies auf uns.

Das sind die vier Stufen der Pilzinfektion in The Last of Us

Darum geht es: Bei der Besetzung der The Last of Us-Serie fällt eine Rolle aus dem Rahmen: Connor Stanhope als „Infizierter Mann Stufe 5“ (via IMDb). Wer von euch die Spiele gezockt hat, wird sich jetzt vermutlich fragen: „Infizierter Stufe 5? Die gibt es doch gar nicht.“ Und genau das macht die Angabe so spannend.

So entwickeln sich Infizierte: Im The Last of Us-Universum gibt es bisher vier offizielle Entwicklungsstufen und ein paar besondere Ausprägungen wie den Rat King aus The Last of Us Part 2. Nach der Infektion mir den Pilzsporen durchlaufen Menschen mehrere Stadien, die wir euch hier noch einmal kurz vorstellen (via thelastofus.fandom):

Runner: Die Runner zeigen noch immer Verhaltensmuster wie Menschen, sind sehr schnell und greifen meist in großen Gruppen an.

Die Runner zeigen noch immer Verhaltensmuster wie Menschen, sind sehr schnell und greifen meist in großen Gruppen an. Stalker: Nach einer Weile werden Menschen zu einem Stalker. Diese Form hält sich meist im Dunkeln auf und wartet darauf, dass ein Opfer seinen Weg kreuzt.

Nach einer Weile werden Menschen zu einem Stalker. Diese Form hält sich meist im Dunkeln auf und wartet darauf, dass ein Opfer seinen Weg kreuzt. Clicker: Die Clicker dürften die bekanntesten Infizierten sein. Sie haben ihre Sicht verloren und verlassen sich auf die Ortung von Echos. Ihre körperliche Kraft liegt deutlich über der eines Menschen.

Die Clicker dürften die bekanntesten Infizierten sein. Sie haben ihre Sicht verloren und verlassen sich auf die Ortung von Echos. Ihre körperliche Kraft liegt deutlich über der eines Menschen. Bloater oder Shambler: Nach Jahren der Infektion wird ein Mensch zum Bloater, der extrem stark und durch den Pilzbewuchs auch gut gepanzert ist. Eine alternative Form ist der giftige Shambler, der in feuchten Gegenden anzutreffen ist.

Die Rolle kann alles oder nichts bedeuten: Wie würde eine fünfte Stufe des Cordyceps beim Menschen aussehen? Wenn wir uns den Shambler und den Bloater, also die vierte Evolution, ansehen, wird es wohl noch weiter in die Breite gehen. Auch die Kraft dürfte weiter zunehmen. Auf Ellie, Joel und die anderen Überlebenden könnte also eine ganz neue Gefahr zukommen.

Aber natürlich können wir uns nicht sicher sein, was mit „Infizierter Mann Stufe 5“ genau gemeint ist. Die Mitarbeit von Neil Druckmann lässt zumindest darauf schließen, dass wir tatsächlich die nächste Form der Pilzinfektion zu Gesicht bekommen könnten.

The Last of Us-Show wird von den Spielen abweichen

Dass sich die Serie nicht in allen Punkten an Naughty Dogs The Last of Us halten wird, haben die Verantwortlichen schon diverse Male klar gemacht. Stattdessen wird es sich um eine Neuinterpretation handeln, die auch Kenner des Originals überraschen soll.

Wie uns Bilder vom Set verraten, wird ein wichtiges Setting aus dem Spiel offenbar komplett ausgetauscht, und die Apokalypse findet zehn Jahre früher statt. Das gilt aber auch für die Charaktere. Hauptdarsteller Pedro Pascal zum Beispiel möchte seinen eigenen Joel spielen und nicht die Performance von Troy Baker kopieren.

Wie stellt ihr euch die fünfte Stufe der Pilzinfektion vor?