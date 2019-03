Rein spielerisch geht es The Last of Us ums knallharte Überleben in einer rauen, postapokalyptischen Welt. Joel und Ellie sind verletzlich, halten nicht viele Treffer aus. Zwar können wir uns auch offensiv durch die verschiedenen Abschnitte des Survival-Action-Adventures bewegen, in den meisten Fällen ist Schleichen aber definitiv die bessere Option - es sei denn man hat The Last of Us perfektioniert wie dieser Spieler in seinem Video.

Dieser Spieler hat The Last of Us perfektioniert

The Last of Us hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel. An dieser Stelle gibt's dennoch eine Spoilerwarnung, das untere Video zeigt eines der letzten Levels im Spiel.

Und wer The Last of Us beendet hat, weiß, dass Joel gen Ende seiner Wut freien Lauf lässt, um Ellie zu retten.

Dieser Abschnitt wirkt plötzlich ganz anders, wenn Joel sich nicht etwa vorsichtig und abwartend durch die Gänge bewegt, sondern alles und jeden ohne mit der Wimper zu zucken über den Jordan schickt. Wie ein Special Agent mit jahrelanger Kampfausbildung wütet er durch das von den Fireflies besetzte Krankenhaus als gäbe es keinen Morgen mehr.

Jeder geworfene Molotowcocktail trifft ins Schwarze, jeder Kopftreffer sitzt. Das Ganze wirkt wie eine Choreographie.

Link zum Video.

Wie lange man diesen Level wiederholt haben muss, um so einen imposanten Run hinzulegen? Das verrät der Ersteller des Videos auf Reddit leider nicht. Er liebe es einfach, die Abschnitte des Spiels wieder und wieder zu spielen, schreibt er. Merkt man in jeder Sekunde.

Mit The Last of Us: Part 2 arbeitet Naughty Dog gerade an einem Sequel für PS4, das Gerüchten zufolge noch 2019 erscheinen könnte.