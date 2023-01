The Last of Us-Multiplayer: Neues Lebenszeichen gibt uns einen Eindruck von der Spielwelt

Gute Neuigkeiten für The Last of Us-Fans, die auf den Multiplayer-Ableger warten: Das Spiel wurde nicht vergessen und Entwicklerstudio Naughty Dog schraubt hinter den Kulissen weiterhin fleißig an der Entwicklung des Standalone-Spinoffs. Aber das war noch nicht alles. Wir bekommen nämlich auch einen neuen Ausblick auf die Welt serviert, die uns erwartet.

The Last of Us-Multiplayer: So sieht das neu veröffentliche Konzept-Bild aus

Darum geht's: In einem Ausblick auf das Jahr 2023 erklärt Uncharted- und TLOU-Studio Naughty Dog, dass es später im Jahr einige neue Details zum ambitionierten The Last of Us-Multiplayerspiel geben soll. Das Projekt entwickle sich prächtig und bleibe den Naughty Dog-Qualitäten Story, Charakteren und Gameplay verpflichtet.

Nachdem bereits vor Monaten ein erstes Konzept-Artwork präsentiert wurde, gibt es jetzt auch endlich ein zweites. Auch das hat es wieder in sich und vermittelt einen guten Eindruck von der Welt und der Atmosphäre, die uns erwartet.

Aber seht euch das zweite Bild am besten selbst an:

Wenig überraschend setzt auch dieses Bild zum The Last of Us-Multiplayer auf einen postapokalyptischen Look. Ein offenbar gestrandetes Kreuzfahrtschiff wirkt besonders dystopisch, der düstere Look des Giganten wird durch Palmen kontrastiert.

Anscheinend handelt es sich hierbei also um südlichere oder zumindest warme Gefilde. Das erste Bild enthielt bereits unzweifelhafte Hinweise auf San Francisco als Schauplatz. Möglicherwiese könnte uns also auch eine entsprechende Multiplayer-Map inklusive Kreuzfahrtschiff erwarten.

Aber zügelt eure Vorfreude: Hierbei handelt es sich lediglich um Concept Art. Die dient in der Regel nur dazu, die anvisierte Atmosphäre und den groben Look darzustellen. Dieses Bild hier muss nicht zwingend bedeuten, dass wir eine entsprechende Location, die so aussieht, auch tatsächlich im Spiel besuchen können.

Das wissen wir bereits: Nicht viel. Außer der Ankündigung, dass wirklich ein Standalone-Ableger und reiner Multiplayer-Titel kommt, steht praktisch nichts über dieses The Last of Us-Spiel fest. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht schon Gerüchte und Spekulationen gibt. Eventuell könnte der Titel wie Hunt: Showdown, Escape from Tarkov oder der DMZ-Modus von Warzone 2.0 funktionieren.

Wie gefällt euch das Bild? Was erhofft ihr euch vom The Last of Us-Multiplayer?