The Last of Us Part 1: Extrem detaillierte Axt begeistert Fans

The Last of Us Part 1 verpasst dem altehrwürdigen PS3-Titel eine ordentliche Frischzellenkur. Das bedeutet unter anderem, dass die PS5-Neuauflage haufenweise neue coole Details enthält, die so nicht in der ursprünglichen Fassung zu sehen waren. Wie beispielsweise der Zerfall einer Axt und dass man den an der Axt selbst erkennen kann.

The Last of Us Part 1: Diese Axt sieht auch so aus, als würde sie gleich zerbrechen

Worum geht's hier? The Last of Us Part 1 stammt vom Entwicklerstudio Naughty Dog und die sind für ihre Liebe zum Detail bekannt. Im PS5-Remake ihres Blockbuster-Klassikers lassen sie sich natürlich ebenfalls nicht lumpen und bauen unzählige Feinheiten ein, die Fans jetzt erst nach und nach entdecken. Wie zum Beispiel diese hier:

Wie von Fans jetzt begeistert auf Reddit diskutiert wird, kann man einer Axt in The Last of Us Part 1 sogar ansehen, dass sie kurz davor ist, zu zerbrechen. Hier auf dem Bild ist deutlich zu erkennen, dass der Griff bald zersplittert. Er hat sogar schon kleinere Teile verloren und weist einen ordentlichen Spalt auf.

Mehr Details dieser Art gibt es übrigens en masse im Spiel:

Wie realistisch ist das? Bei all der Liebe zum Detail diskutieren viele Tha Last of Us-Spieler*innen darunter jetzt, ob eine derartige Axt tatsächlich so schnell kaputt gehen kann. Die meisten Fans sind sich einig: Eigentlich nicht, die Dinger sind für die Ewigkeit gebaut und sollten nicht nach ungefähr 10 Schlägen gegen weiche Materialien zersplittern. Dasselbe gilt natürlich auch für Brecheisen.

Andererseits liegen die Äxte hier wohl auch schon eine kleine Ewigkeit irgendwo draußen rum und werden nicht ordnungsgemäß gereinigt und gepflegt, aber sei's drum. Was zählt, ist die Hingabe, derartige Details überhaupt einzubauen.

Der erste Trailer zur HBO-Serie ist da

Der erste Trailer zur Serien-Adaption von The Last of Us bei HBO sieht wirklich vielversprechend aus. Offenbar orientiert sich die Verfilmung wirklich nah an den Spielen. Mittlerweile steht sogar schon fest, wo ihr die The Last of Us-Serie nächstes Jahr in Deutschland sehen könnt.

Was haltet ihr von solchen Details? Und wie steht ihr dazu, dass die Äxte überhaupt so schnell kaputt gehen?