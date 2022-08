The Last of Us erschien vor gerade einmal neun Jahren auf der PlayStation 3, nur ein Jahr später wurde die Grafik in einem Remaster für die PS4 aufpoliert. Schlecht schaut das Original daher nicht aus, weshalb sich die Vorfreude vieler Fans über das am 2. September erscheinende Remake in Grenzen hält. Naughty Dog versucht uns deshalb fortwährend von all den technischen Neuerungen des Spiels zu überzeugen.

Vor gerade einmal einer Woche gab es zum Beispiel einen kurzen Ritt über eine laubverhangene Straße zu bestaunen:

9 1 Mehr zum Thema The Last of Us Part 1: Offizieller Clip zeigt in weiterer Szene die grafischen Verbesserungen des Remakes

Darin zu sehen war eine authentische Ausleuchtung der Spielwelt sowie eine viel glaubwürdigere Darstellung von Schatten. Der Grad an Realismus nimmt durch die Anpassungen deutlich zu, das zeigt sich auch im neuesten Clip, der die neuen Grafikeffekte des Spiels in den Fokus rückt.

Neue Nachtszene zeigt, wie gut das Beleuchtungssystem ist

Zu Beginn des Spiels fährt Joel mit seinem Bruder Tommy und seiner Tochter Sarah an einer brennenden Farm vorbei. In The Last of Us Part 1 ist die Szene realistisch ausgeleuchtet, das Gebäude lodert lichterloh:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mich hat der Vergleich wirklich beeindruckt, das Feuer brennt nun großflächig, schlägt Funken und hüllt die Umgebung in ein warmes, unheilvolles Licht:

Dass die Szene in der Nacht stattfindet, hilft zudem dabei, kleinere Details zu entdecken:

Das Scheinwerferlicht des Autos , in dem die Figuren sitzen, hat einen viel glaubwürdigeren Verlauf, der mit zunehmender Distanz weicher wird.

, in dem die Figuren sitzen, hat einen viel glaubwürdigeren Verlauf, der mit zunehmender Distanz weicher wird. Das Fahrzeug hat nun eine Frontscheibe! Okay, die war vorher schon da, sie war aber so lupenrein sauber, dass man denken könnte, Tommys Karre wäre gerade erst vom Fließband gerollt. Im Remake ist sie leicht verschmutzt, der Dreck sammelt sich an den Rändern, wodurch ein stimmiger Vignetten-Effekt entsteht.

Okay, die war vorher schon da, sie war aber so lupenrein sauber, dass man denken könnte, Tommys Karre wäre gerade erst vom Fließband gerollt. Im Remake ist sie leicht verschmutzt, der Dreck sammelt sich an den Rändern, wodurch ein stimmiger Vignetten-Effekt entsteht. Die Kameraperspektive wurde angepasst und das Interieur abgeändert , damit Größenverhältnisse und Distanzen näher an der Realität sind.

, damit Größenverhältnisse und Distanzen näher an der Realität sind. Am Farmhaus bröckeln einige Stücke des Dachs herunter. Nettes Detail!

Nettes Detail! Der Feldweg reflektiert das vom Feuer und den Scheinwerfern ausgestrahlte Licht, wodurch er extra matschig wirkt.

Neben den neuen Charaktermodellen, von Grund auf neu erstellten Umgebungen und den zusätzlichen Details ist es also vor allem die Lichtstimmung, mit der sich das Remake grafisch ein ganzes Stückchen vom Original absetzen kann.

Damit die Neuerungen auch richtig zur Geltung kommen, haben wir bereits einen der zwei Bildmodi ins Auge gefasst:

10 3 Mehr zum Thema Die grafischen Neuerungen von The Last of Us Part 1 glänzen in nur einem der zwei Bildmodi so richtig

Kritik der Fans richtet sich weitgehend gegen fehlendes Material zum Gameplay

Beim Überfliegen der Youtube-Kommentare unter dem neuesten Clip wird deutlich, wie sehr sich Fans nach echtem Gameplay-Material sehnen, um The Last of Us Part 1 besser einschätzen zu können. Bisherige Videos lassen nur erahnen, dass kaum spielerische Änderungen vorgenommen wurden.

Dabei könnte das Spiel von einigen Verbesserungen des zweiten Teils profitieren. Linda wünscht sich beispielsweise mehr Intensität und Dynamik für das Remake:

69 3 Mehr zum Thema The Last of Us Part 1: Neues offizielles Video zeigt Gameplay, aber 3 Features vermisse ich hart

Weitere Infos zu The Last of Us Part 1:

Meinung der Redaktion

Chris Werian Ich habe bereits in einer Kolumne deutlich gemacht, wie sehr ich mir spielerische Neuerungen in Part 1 wünsche, da mir das Gameplay von The Last of Us nie sonderlich gut gefallen hat. Immerhin hat mich das Remake schon jetzt im Hinblick auf die Grafik restlos überzeugt. Mein Spieldurchgang von The Last of Us Remastered ist noch gar nicht so lang her und ja, auch wenn es gut gealtert ist, klafft eine riesige Lücke zum zweiten Teil.



Diese wurde umso größer, als ich den neuesten Clip gesehen habe. Was soll ich sagen? Mit tollen Lichteffekten und schickem Funkenflug kriegt man mich einfach. Der Realismus steht dem Spiel wirklich gut und schafft optische Kohärenz zum Nachfolger.

Von was macht ihr den Kauf des Remakes abhängig?