Ist Joel in The Last of Us 2 spielbar? Fan findet eindeutigen Hinweis

Im kommenden PS4-Blockbuster The Last of Us: Part 2 übernimmt diesmal Ellie die Hauptrolle. Jedoch könnte sie letzten Andeutungen von Naughty Dog zufolge nicht der einzige spielbare Charakter sein.

Jetzt hat ein aufmerksamer Fan vielversprechende Hinweise darauf gefunden, dass wir im Sequel neben Ellie in die Haut eines alten Bekannten schlüpfen könnten: Joel.

Dieser Clip könnte Joel als (spielbaren) Charakter zeigen

Bereits vor zwei Monaten veröffentliche Naughty Dog ein Video zum internationalen Frauentag - und darin verbergen sich die ein oder anderen Teaser zum kommenden Survival-Action-Adventure. So können wir beispielsweise einen (verschwommenen) Blick auf das User Interface respektive Crafting-Menü werfen, aber nicht nur das.

Was verbirgt sich im Video? Ein Fan hat den Clip auseinandergenommen und führt uns in einem eigenen Video eine kurze Szene vor Augen, die einen männlichen Charakter auf einem Monitor einer Entwicklerin zeigt. Die Silhouette sowie die Bewegungen der Figur erinnern recht deutlich an Joel. Genauso bewegte er sich in Teil 1.

Spielbar oder nur KI-Begleiter?

Der Charakter rechts neben (dem vermutlichen) Joel dürfte hingegen Ellie sein. Erkennbar an den Bewegungen und an der Statur.

Nun stellt sich die Frage, ob Joel tatsächlich als steuerbarer Charakter auftreten wird. Die kurze Szene lässt meiner Meinung nach nämlich nicht wirklich darauf schließen, wer von den beiden zu sehenden Figuren letztendlich vom Spieler kontrolliert wird.

Zumal Naughty Dog bezüglich eines weiteren spielbaren Charakters in The Last of Us 2 zuletzt widersprüchliche Aussagen lieferte: Director Neil Druckmann gab zur E3 2018 an, dass Ellie definitiv die einzige steuerbare Figur sei. Leveldesignerin Emilia Schatz deutete einige Wochen später allerdings noch einen anderen spielbaren Charakter an.

Vielleicht ist Joel spielbar, vielleicht aber auch nur KI-Begleiter. Für konkrete Infos müssen wir wohl auf offizielle Infos der Macher warten.

Fest steht hingegen, dass Joel definitiv in The Last of Us 2 auftreten wird. Das schreibt Sony mittlerweile sogar in der Beschreibung zum Spiel auf der offiziellen PlayStation-Website.

The Last of Us: Part 2 erscheint exklusiv für die PS4. Aktuellen Gerüchten und Spekulationen zufolge könnte der Release noch 2019 über die Bühne gehen.

Alle Infos zu The Last of Us 2 findet ihr hier.