The Last of Us 2 - Release-Datum kurz vor State of Play geleakt?

Morgen Abend um 22 Uhr erfahren wir ganz offiziell mehr zu The Last of Us: Part 2. Die wohl wichtigste Info, die hoffentlich verraten wird, ist das Release-Datum des Spiels. Das könnte nun kurz vorher womöglich geleakt worden sein und zwar von einem schweizerischen Händler. Der dort angegebene Termin dürfte euch bekannt vorkommen, wenn ihr die vergangenen Gerüchte verfolgt habt.

Auf der Website von Softridge könnt ihr The Last of Us 2: Part 2 bereits vorbestellen. Als Release-Termin wird der 28. Februar 2020 angegeben. Der zweite Monat des kommenden Jahres war bereits mehrfach Teil von Gerüchten, auch wenn diese nie bestätigt wurden.

Last of Us 2 im Februar 2020?

Dazu gehört auch der Eintrag eines weiteren Händlers vom Juni 2019, der ebenfalls den 28. Februar 2020 als Termin angegeben hatte. Auch wenn dieser Eintrag mittlerweile wieder gelöscht wurde, ist es durchaus denkbar, dass die Übereinstimmung kein Zufall ist.

Auch eine chinesische Quelle sprach bereits vom Februar 2020 und nannte dazu die Veröffentlichung von vier verschiedenen Editionen mit unterschiedlichen Bonus-Inhalten.

Nicht zuletzt hat sich auch die Synchron-Sprecherin Ashley Johnson in der Vergangenheit bereits mehrmals einen Scherz erlaubt und den 31. Februar angedeutet, was natürlich nicht stimmen kann. In einem Interview spielte sie jedoch wieder damit und deutete den Februar als Release-Termin zumindest an.

Der aktuelle Eintrag von Softridge ist also ein weiterer Hinweis auf den Februar 2020. Hoffen wir, dass Naughty Dog morgen endlich die Bombe platzen lässt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues zu Last of Us 2 gibt.

Die State of Play zu The Last of Us: Part 2 könnt ihr am 24. September um 22 Uhr sehen.