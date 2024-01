The Last of Us Part 2 Remastered: Sony bietet Vorbestellern Rückerstattung an - So upgradet ihr für 10 Euro

The Last of Us Part 2 hat ein Remaster für die PS5 bekommen und das gibt es als Upgrade.

Wer The Last of Us Part 2 Remastered spielen möchte, aber bereits die PS4-Version des Spiels hat, muss nicht noch einmal den Vollpreis zahlen. Stattdessen habt ihr die Möglichkeit, einfach nur ein Upgrade vorzunehmen, das 10 Euro kostet. Für alle, die trotzdem die ganze Summe bei der Vorbestellung gezahlt haben, gibt es aber eine Rückerstattung. Wie das Ganze mit den Disk-Versionen funktioniert, lest ihr hier.

Wer TLoU Part 2 Remastered zum Vollpreis vorbestellt hat, bekommt eine Rückerstattung

Darum geht's: Naughty Dog und Sony haben The Last of Us Part 2 einer Frischzellenkur unterzogen und auf den neuesten Stand gebracht, was PS5-Technik angeht. Ihr könnt das Remaster ab heute kaufen und müsst nicht noch einmal tief in die Tasche greifen, wenn ihr schon eine PS4-Fassung davon bereits besitzt.

Was sich beim TLOU2-Remaster geändert hat, lest ihr hier, einen Technik-Check zum PS5-Upgrade findet ihr an dieser Stelle. Ansonsten könnt ihr euch hier natürlich auch noch einen ersten visuellen Eindruck verschaffen und erfahrt mehr über den neuen Modus:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Automatische Rückerstattungen: Solltet ihr euch das PS5-Remaster von The Last of Us 2 zum Vollpreis vorbestellt haben (zum Beispiel, weil ihr die Disk-Fassung der PS4-Version aktuell nicht installiert und im Laufwerk hattet), bekommt ihr automatisch das Geld zurück und euer Kauf wird rückgängig gemacht. Ihr müsst dann zwar selbst noch einmal auf die PS5-Version upgraden, aber sollt keinerlei Vorbestellungs-Boni verlieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So holt ihr euch das Upgrade: Wenn ihr euch im PlayStation Store einloggt, solltet ihr auf der Shopseite zu The Last of Us Part 2 Remastered automatisch die Möglichkeit finden, das Upgrade für 10 Euro vorzunehmen. Habt ihr die Disk-Version der PS4-Fassung, müsst ihr die Scheibe in das Laufwerk eurer Konsole einlegen. Und zwar jedes Mal, wenn ihr die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen wollt.

Einen dicken Haken gibt's: Wenn ihr eine Disk-Kopie des PS4-Spiels habt, aber nur über eine PS5 in der Digital Edition (ohne Laufwerk) verfügt, könnt ihr das vergünstigte PS5-Upgrade leider nicht vornehmen. Aber dann könnt ihr eure PS4-Version auf der Disk generell nicht auf der PS5 spielen, also erübrigt sich das eigentlich sowieso. Schade ist es natürlich trotzdem.

Habt ihr euch schon das PS5-Upgrade geholt? Gehört ihr zu denjenigen, die vorbestellt haben und Rückerstattungen bekommen?