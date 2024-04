The Last of Us 2-Fan findet Detail, das wichtigen Story-Twist anteast und kaum jemand kennt es

Ellie weiß noch gar nicht, was sie erwartet.

The Last of Us Part 2 sorgt auch knapp vier Jahre nach Release für genügend Gesprächsstoff. Sei es wegen der beliebten Serie zur Spielereihe, der emotionalen Geschichte oder dem einen oder Geheimnis, das von der Fan-Gemeinde aufgedeckt wird.

Gerade erst kürzlich entdeckte ein Fan eine einzigartige Kill-Animation, für die man eine Stelle aus einem Trailer nachspielen muss. Heute schauen wir uns keinen Trailer an, sondern das Leveldesign des Stealth-Games.

Achtung: Ab dieser Stelle folgen Spoiler zu wichtigen Elementen der Hauptstory von The Last of Us Part 2!

Ein Poster deutet wichtigen Story-Twist an

Konkret geht es um ein Poster, das ihr mit Ellie und Dina finden könnt, nachdem ihr den Untergrund verlasst. Wenige Momente zuvor hat die intensive Situation von Ellie abverlangt, ihr Immunitäts-Geheimnis mit Dina zu teilen.

Bei dem Poster handelt es sich um ein „Save Mother Earth“-Poster, bei dem das Wort „Earth“ abblättert. Auf Reddit teilt User*in „quirk-the-kenku“ ein entsprechendes Bild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Überschrift des Posts lautet übersetzt „Das war mit Absicht, oder?“. Wenige Momente später verrät Dina Ellie nämlich, dass sie schwanger ist und somit zur Mutter wird. Und „die Mutter zu retten“ wird schnell zu Ellies Priorität. Die Rettung könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die Schwangerschaft der Grund ist, weswegen Abby Dina gegen Ende des Spiels verschont.

Kein Zufall: Die Kommentare unter dem Bild sind sich größtenteils einig. „Flat_Bass_9773“ schreibt zum Beispiel, dass die meisten Elemente in Videospielen von Hand ausgesucht und platziert werden, weswegen es ohne Zweifel kein Zufall sein kann. „shikaski“ geht dabei einen Schritt weiter und schreibt, dass es sich vor allem beim Entwicklungsteam Naughty Dog um keinen Zufall handeln kann.

Wenn wir dabei an andere Spiele wie zum Beispiel die Uncharted-Reihe von Naughty Dog zurückdenken, dann fallen schon einige Easter Eggs auf. Auffällig sind die PS3-Hüllen von Uncharted, Giraffen-Plüschtiere, Nathan Drakes Ring und viele weitere. Nicht zuletzt liefert User*in „Zacuf93“ ein ganz gutes Argument: „Alles in einem Spiel hat eine Intention. Anders als bei einem Videodreh kann hier keine Kaffeetasse mal so im Hintergrund vergessen werden“.

Es bleibt nicht lange still um The Last of Us

Ob nun weitere Details im Spiel gefunden werden oder nicht – es gibt immer wieder Neuigkeiten zu The Last of Us. Gerade erst in diesem Jahr erschien The Last of Us Part 2 Remastered, bei dem ihr nicht nur in aufgehübschter Grafik nach Easter Eggs suchen könnt, sondern auch den neuen „No Return“-Modus spielen könnt. „No Return“ bringt Roguelike-Gameplay in das story-intensive Spiel.

Hier könnt ihr unsere Eindrücke zum Remaster ansehen:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Ob es nun das Wiedererleben der mitreissenden Geschichte, das Aufsuchen von Easter Eggs oder das Ausprobieren des „No Return“-Modus ist: The Last of Us wird uns wohl noch eine ganze Weile beschäftigen.

An dieser Stelle sind wir aber gespannt auf eure Funde: Habt ihr bereits selbst Easter Eggs in The Last of Us Part 2 oder anderen Spielen entdeckt?