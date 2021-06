Naughy Dog denkt viel über The Last of Us 3 nach - und hat einen Charakter dabei besonders lieb

Ein Jahr nach dem Release von The Last of Us Part 2 können wir uns an dem wohligen Gedanken erfreuen, dass es mit der postapokalyptischen Reihe eventuell noch weitergehen könnte: Vor einigen Wochen verkündeten Director Neil Druckmann und Writerin Halley Gross, dass die Story-Outline von The Last of Us Part 3 bereits fertiggeschrieben ist. Und nun gibt es einen weiteren kleinen Teaser auf einen möglichen dritten Teil.

Spielt Lev eine größere Rolle in The Last of Us 3?

Das ist neu: In einem aktuellen Wired-Artikel spricht Ian Alexander, der Darsteller von Abbys Begleiter Lev, über seine Rolle und seinen Werdegang. Darin kommt aber nicht nur der Voice Actor selbst zu Wort, sondern auch Neil Druckmann, der am Ende des Artikels einen vielversprechenden Teaser bezüglich Part 3 streut:

"Wir wollen uns wirklich Zeit nehmen und herausfinden, woran wir in den nächsten drei, vier oder fünf Jahren arbeiten werden. Genau das ist die Arbeit, die wir gerade machen: Verschiedene Ideen erforschen. Und Lev war ein Teil dieser Brainstormings. Das ist alles, was ich gerade sagen kann."

Naughty Dog hat also darüber nachgedacht, Lev zurückkehren zu lassen. Und es ist sehr gut möglich, dass das ehemalige Seraphiten-Mitglied eine größere Rolle einnehmen könnte als in Part 2. Wie Ian Alexander im besagten Wired-Artikel nämlich ebenfalls erwähnt, habe "Lev noch eine großartige Zukunft vor sich", jedoch geht er nicht weiter darauf ein. Aber: Alexander ist definitiv der Meinung, dass Levs Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt ist.

Und wir würden sogar so weit gehen und sagen: Levs Geschichte fängt mit dem Ende von The Last of Us Part 2 erst so richtig an.

Ihr wollt euch nochmal an The Last of Us Part 2 zurückerinnern? Dann schaut euch diesen coolen neueren Trailer zum 60fps-Patch an, der wieder ordentlich Lust aufs Spiel macht:

Wie könnte es in The Last of Us Part 3 weitergehen?

Achtung, es folgen Spoiler zu The Last of Us Part 2.

Kehren er und Abby nach dem Vorfall in Santa Barbara wirklich zu den Fireflies zurück und falls ja: Was geschieht dort? Werden sie in die Reihen der Organisation aufgenommen oder aus irgendeinem Grund vielleicht ja auch nicht?

Gehen sie vielleicht doch wieder ihrer eigenen Wege und erleben ein komplett unerwartetes Abenteuer? Wie entwickelt sich Lev weiter, nachdem er Seattle und den Seraphiten vollständig den Rücken gekehrt hat? Was sind seine Ziele, wofür (über)lebt er? All diesen Fragen könnte sich The Last of Us Part 3 stellen.

Apropos: Hier fassen wir noch einmal zusammen, was am Ende von The Last of Us 2 passiert und wagen einen Erklärungsversuch.

Wie wahrscheinlich ist The Last of Us Part 3?

Die gute Nachricht: Wie eingangs erwähnt, haben Neil Druckmann und Halley Gross vor einer Weile bestätigt, dass die Story-Outline von The Last of Us Part 3 feststeht, heißt: Die groben Züge der Geschichte des dritten Serienteils existieren bereits. Druckmann und Gross haben also definitiv eine Idee, wie es weitergehen könnte.

Die schlechte Nachricht: The Last of Us Part 3 befindet sich laut Druckmann aktuell ausdrücklich nicht in Entwicklung. Jedoch wünsche sich der Director, dass das Spiel irgendwann das Licht der Welt erblickt. Eine Aussage, die definitiv Hoffnung macht. Zumal die Marke den Entwickler*innen ohnehin am Herzen liegt.

Wie wahrscheinlich ist also Part 3? Nach den riesigen Erfolgen von The Last of Us und Part 2 ist ein dritter Teil ohnehin sehr gut denkbar, jedoch sollten wir uns hier auf eine lange Wartezeit einstellen. Immerhin hat das Studio sechs Jahre an Part 2 gearbeitet. Zudem hat Neil Druckmann bereits zum Release von Part 2 einen dritten Teil in Aussicht gestellt. Man sei sich noch nicht sicher, ob man als nächstes The Last of Us 3 oder lieber eine neue IP angehen sollte, hieß es im Juni 2020.

Apropos Naughty Dogs zukünftige Spiele: In einem separaten GamePro-Special haben wir zusammengefasst, an welchen Spielen Naughty Dog aktuell arbeiten könnte.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen bezüglich The Last of Us Part 3?