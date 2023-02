Die mysteriöse Hand: In The Last of Us-Serie hat sich noch ein Fehler geschlichen

Die sechste Episode der The Last of Us-Serie ist Anfang der Woche über die Bildschirme geflackert und das Publikum entdeckt immer mehr Details. So wurden einige Easter Eggs und Fehler gefunden, die dem Filmteam beim Dreh passiert sind.

Ein weiteres Malheur, das dem Produktionsteam passiert ist, ist in einer Szene mit Ellie zu sehen. Dort hat sich nämlich eine Hand eingeschlichen, die dort eigentlich nichts zu suchen hat.

Episode 6 von The Last of Us hat eine Hand zu viel

Welcher Fehler hat sich eingeschlichen? In der Szene trifft Ellie auf das Pferd namens Shimmer, das sie in The Last of Us Part 2 als treuen Wegbegleiter hat. Doch während Ellie mit Shimmer kuschelt, ist eine Hand zu sehen, die sich knapp oberhalb der Stalltür befindet und langsam zurückzieht:

Was hat die Hand da zu suchen? Bei der Hand handelt es sich vermutlich weniger um einen passionierten Pferdeliebhaber, der im Stall lebt. Vielmehr wird die Hand einem Tiertrainer/einer Tiertrainerin gehören, der/die im Notfall eingreifen kann, falls das Pferd während der Dreharbeiten bocken sollte.

Dass die Hand langsam aus dem Bild verschwindet, zeigt, dass der Pferde-Fan wohl ungesehen aus dem Bild verschwinden wollte. Leider ist ihm das nicht gelungen. Die Hand wurde im Nachhinein nicht entfernt, da das Produktionsteam die Hand entweder nicht gesehen hat oder es zu teuer gewesen wäre, um die Hand rauszueditieren.

Wann kommt Episode 7? Die nächste Folge wird in der Nacht zum 27. Februar auf Sky und WOW ausgestrahlt. Die erste Staffel umfasst insgesamt neun Episoden.

Ein Zuschauer hat bereits kurz nach der Ausstrahlung von Episode 6 einen lustigen Fehler entdeckt, der der Crew vom Filmset der The Last of Us-Serie passiert ist. In einer Szene war kurzzeitig das gesamte Filmteam zu sehen.

Die Missgeschicke zeigen, dass es sich immer noch um Menschen und nicht um Roboter handelt, die den Film abdrehen. Deshalb könnte es sein, dass auch in kommenden Episoden weitere Fehler zu finden sind.

