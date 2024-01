The Last of Us-Serie: Erstes offizielles Foto zeigt Dina, Jesse und Ellie zusammen - und es erinnert sofort an ein bestimmtes Bild aus Part 2

Auf Social Media ist ein erstes Bild des neuen Casts für die zweite The Last of Us-Staffel aufgetaucht.

Bald starten die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von HBOs Endzeit-Serie The Last of Us. Anfang des Monats wurden endlich auch die neuen Mitglieder des Casts enthüllt, darunter unter anderem die Darsteller*innen von Dina und Jesse.



Was ist neu? Nun haben die Verantwortlichen ein Foto auf Social Media geteilt, das erstmals die neuen Gesichter gemeinsam mit Ellie aka Bella Ramsey zeigt. Und das erinnert sofort an ein bestimmtes Foto, das wir auch in der Spielvorlage The Last of Us Part 2 finden können:

Folgende wichtige Charaktere aus Staffel 2/The Last of Us Part 2 sind auf dem oberen Foto zu sehen:

Jesse - Gespielt von: Young Mazino

- Gespielt von: Ellie Williams - Gespielt von: Bella Ramsey

- Gespielt von: Bella Ramsey Dina - Gespielt von: Isabela Merced

Die neuen Gesichter sind in der Community übrigens größtenteils positiv aufgenommen worden. Das Foto unterstreicht noch einmal, dass die neuen Cast-Mitglieder wirklich gut zu den Charakteren aus der Spielvorlage passen.

Und hier noch einmal das Foto in Gänze, auf dem unter anderem Showrunner Craig Mazin zu sehen ist:

The Last of Us Season 2 - Das wissen wir über die neue Serienstaffel

Gibt es schon einen Starttermin? Nein, bislang ist nicht bekannt, wann genau die zweite Season von HBOs Endzeit-Show anlaufen wird. Die Dreharbeiten sollen von Ende Februar bis Anfang September stattfinden. Ein Starttermin irgendwann Anfang 2025 ist damit wahrscheinlich.

Alle bisherigen Infos zur zweiten Staffel von The Last of Us findet ihr in der unteren GamePro-Übersicht:

Darum geht es: Staffel 2 wird wohl wie das Spiel The Last of Us Part 2 fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ansetzen und diesmal Ellie in den Fokus rücken. Die Heldin begibt sich auf ein blutiges Abenteuer im postapokalyptischen Seattle, wo sie zwischen die Fronten der militanten WLF-Gruppierung und der Seraphiten-Sekte gerät.