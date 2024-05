The Last of Us Staffel 2 zeigt erste offizielle Bilder von Joel und Ellie und wir erkennen direkt eine legendäre Szene aus der Spielvorlage

So sieht Ellie in Season 2 der The Last of Us-Serie aus.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Live-Action-Umsetzung von The Last of Us sind in vollem Gange. In den letzten Tagen konnte wir bereits einige Blicke auf die Darsteller*innen am Set der Serie erhaschen, jetzt gibt es aber auch endlich offizielles Bildmaterial. Das zeigt mit Ellie und Joel nicht nur zwei der Hauptcharaktere, sondern auch eine wichtige Szene.

So sehen Ellie und Joel in The Last of Us Staffel 2 aus

Die Bilder hat der Sender Max (ehemals HBO Max) via X/Twitter geteilt. Hier könnt ihr euch Pedro Pascal und Bella Ramsey anschauen, wie sie in Staffel 2 der Serie aussehen werden:

Wichtige Szene ist zu erkennen: Die Bilder fokussieren sich zwar eigentlich auf die beiden Charaktere, wer aber die Spielvorlage kennt, dürfte hier dennoch etwas Vertrautes im Hintergrund erkennen.

Gemeint ist hier nämlich die Lichterkette, die verschwommen auf dem Bild mit Joel zu erkennen ist. Das deutet darauf hin, dass wir hier die Szene in der Scheune in Jackson sehen – was wiederum ein wichtiger Moment in der Geschichte der Spielvorlage The Last of Us Part 2 ist.

Weitere Bilder von den Dreharbeiten gibt es auch hier zu sehen:

Achtung, der folgende Absatz enthält Spoiler zur Story von The Last of Us Part 2!

Die Szene spielt eigentlich vor den Ereignissen von The Last of Us Part 2, das Spiel sprint allerdings mehrmals im Verlauf zu dieser Nacht zurück. Während einer Feier in Jackson hat Protagonistin Ellie hier nämlich zum ersten Mal Dina geküsst, die sie später auf ihrer Reise begleitet.

Die Nacht birgt aber nicht nur positive Erinnerungen: Ellie musste sich hier nämlich auch homophobe Kommentare anhören und ist in Konfikt mit Joel geraten, als der ihr zur Hilfe eilen wollte. Das dürfte wohl auch erklären, warum Joels Gesichtsausdruck im Bild alles andere als glücklich aussieht.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von den beiden Bildern und entdeckt ihr noch weitere Details?