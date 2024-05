Erste Bilder zeigen Dina und Ellie in der 2. Staffel der The Last of Us-Serie

Ob die Funken auch in der Serie nur so fliegen?

Nach und nach erscheinen immer wieder Bilder vom Dreh der The Last of Us-Serie. Zuletzt konnten wir zum Beispiel einen Blick auf die WLF erhaschen, welche die antagonistische Gruppierung ist, der sich Ellie in der zweiten Staffel stellen wird.

Heute begeben wir uns in die entgegengesetzte Richtung und blicken auf das Paar Dina und Ellie am Set, welche wir nun endlich zu Gesicht bekommen konnten.

Dina und Ellie am Set von The Last of Us Staffel 2 gesichtet

Dafür teilen wir den Beitrag von “@TheLastofUsNews“ auf X, ehemals Twitter, mit euch:

Hier können wir Bella Ramsey und Isabela Merced in ihren Rollen Ellie beziehungsweise Dina sehen. Die Bilder zeigen uns aber auch, dass die Frisur von Bella Ramsey verändert wurde, indem die Haare nach hinten zusammengenommen wurden. Das ist eine bekannte Möglichkeit, um den Reifungsprozess eines Charakters, wie in diesem Fall von Ellie, darzustellen.

Bei Isabela Merced fällt uns hingegen auf, dass sie eine bunte Jacke trägt, die wir aus dem Spiel so nicht kennen. Außerdem steht sie in einem der Bilder ihrem Stunt-Double gegenüber, das die gleiche Jacke trägt.

Übrigens: Die Bilder freuen uns besonders, weil die Dina-Darstellerin Isabela Merced in einem Interview neulich gesagt hat, dass die Chemie zwischen ihr und Bella Ramsey stark sei. Wir sind gespannt darauf, wie sich dies beim Dreh zeigen wird! In der Zwischenzeit könnt ihr bei uns mehr über das besagte Interview nachlesen:

Staffel 2 kommt wohl erst 2025

Auch wenn sich die Informationen und Set-Fotos zur zweiten Staffel von The Last of Us häufen, werden wir das Endprodukt wohl trotzdem erst 2025 offiziell zu Gesicht bekommen. Außerdem stellt sich uns hier weiterhin die Frage, ob die zweite Staffel auch die ganze Handlung des zweiten Spiels umfassen wird.

Aktuell ist das schwer vorstellbar, weil die Handlung von The Last of Us Part 2 länger als beim ersten Game ist und die zweite Serien-Staffel trotzdem zwei Folgen weniger beinhalten soll. Was soll’s; Dann bleibt uns eben mehr Zeit für Vorfreude und Spekulationen wie bei der aktuellen Wartezeit auf die zweite Serien-Staffel oder sogar einen möglichen dritten Spiele-Teil.

