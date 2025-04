The Last of Us Staffel 2: Die erste Episode liefert direkt ein geniales Easter-Egg und die Spiel-Fans feiern es richtig

Ellie spielt natürlich auch in der zweiten Staffel der The Last of Us-Verfilmung eine zentrale Rolle.

Wer viel The Last of Us Part 2 gespielt und jetzt die erste Folge der zweiten Staffel der HBO-Verfilmung gesehen hat, dürfte sich sehr über einige kleine, aber feine Details gefreut haben. Die Episode strotzt nur so vor coolen Anspielungen auf das Spiel und bietet vor allem ein Easter-Egg, über das sich viele Fans freuen.

"Die ganze Szene war nur für uns Spieler": The Last of Us-Fans feiern Easter-Egg in der ersten Folge von Staffel 2

Darum geht's: Bei Sky/WOW beziehungsweise HBO läuft jetzt die heiß erwartete zweite Staffel der The Last of Us-Serie. Deren erste Episode hält zahlreiche Szenen bereit, die Fans nur zu gut aus dem Spiel kennen. Insbesondere ein kleines Detail hat es den Fans dabei angetan, und zwar der Hund als Mitarbeiter des Monats.

Was passiert in der Szene? Dina und Ellie wollen einen verbarrikadierten Laden auskundschaften, in dem sich offenbar ein paar Clicker befinden. Sie klettern auf ein Vordach, halten kurz inne und lauschen (genau wie der Hör-Modus im Spiel!) und steigen dann durch ein Fenster ein.

Drinnen lauschen die beiden jungen Frauen erneut darauf, was sie wohl im Inneren erwartet und schmieden einen Plan. Der hängt unter anderem auch mit einer geworfenen Flasche zusammen – ein weiteres Detail, das Fans der Spiele nur zu gut aus dem The Last of Us-Gameplay kennen.

Das Hunde-Easter-Egg setzt dem Ganzen dann aber die Krone auf: In The Last of Us Part 2 gibt es in diesem Supermarkt noch einen Raum mit Tresor. Die Kombination des Tresors setzt sich aus dem Monat und der Jahreszahl zusammen, in dem der Hund Mitarbeiter des Monats war.

Den Tresor gibt es in der Serie zwar nicht zu sehen, dafür aber eben das Bild eines Hundes als Mitarbeiter des Monats. Falls ihr die Spiele nicht so gut kennt und euch wundert, warum das so prominent gezeigt wurde, wisst ihr es jetzt.

Bei denjenigen, die sich daran erinnern, kommt das natürlich sehr gut an:

Es gibt aber auch (nicht ganz ernstgemeinte) Kritik: Im Spiel war der Hund ein Golden Retriever und kein Pudel. Scherzhaft wird auf Reddit argumentiert, dass diese Änderung ja wohl sehr viel schlimmer sei als das Casting von Bella Ramsey als Ellie.

Nur fürs Protokoll stellt der Urheber des Posts dann aber noch einmal klar, dass Bella Ramsey ganz hervorragend als Ellie funktioniert.

Die vielen Details, die mehr oder weniger direkt aus den Spielen stammen, hören hier aber natürlich noch nicht auf. Ellie bricht durch die Decke in den darunter liegenden Verkaufsraum, was in The Last of Us Part 2 ebenfalls genau so passiert ist.

Last, but not least lauert dort unten dann auch noch zum ersten Mal ein Stalker-Pilzzombie, der planmäßig vorgeht, sich versteckt und aus dem Hinterhalt angreift.

Gemeinsam mit dem vorsichtigen Lauschen im Vorfeld, dem Einsatz der Flasche, dem Hunde-Easter-Egg und dem ganzen Rest kommt eine Person in den Kommentaren zu dem Ergebnis, dass diese komplette Szene ja wohl eindeutig in erster Linie für all diejenigen gemacht worden sei, die das Spiel kennen.

Habt ihr euch auch so gefreut, als der Hund ins Bild gekommen ist? Was war bisher euer Lieblings-Moment aus der zweiten Staffel?