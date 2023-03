The Last of Us: Staffel 2 setzt auf 'viel mehr Infizierte' - findet ihr das gut?

Wollt ihr in Staffel 2 noch mehr dieser fiesen Bloater sehen?

Noch bevor mit Folge 9 die erste Staffel der The Last of Us-Serie zu Ende ging, war bereits klar, dass das noch nicht alles war. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt. Und die dürfte dank mehr Infizierter auch mehr Action und Horror bieten.

TLoU-Showrunner versprechen mehr Infizierte

Darum geht's: Staffel 1 von The Last of Us war ein riesiger Erfolg. Da wundert es kaum, dass eine zweite, wenn nicht sogar noch mehr Staffeln, in Arbeit sind. Die nächste Staffel soll – soviel wissen wir bereits – die Geschichte von TLoU Part 2 aufgreifen, wenn auch nicht im vollen Umfang.

Aber wie auch immer das Sequel in der Serie aufgegriffen wird, wir werden uns auf "viel mehr Infizierte" freuen dürfen. Das versprachen die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann und gehen damit einen Kritikpunkt der ersten Staffel an (via Eurogamer).

Während wir es in den The Last of Us-Spielen nämlich am laufenden Band mit den verschiedensten Infizierten zu tun bekommen, geizt die erste Serienstaffel an dieser Stelle. In erster Linie sollte "die Kraft von Beziehungen betont" werden. Es ging darum, in "Momenten der Handlung Bedeutung zu finden".

Außerdem sei es etwas anderes, The Last of Us als Serie oder als Spiel zu konsumieren. "Obwohl viele Leute gerne Gameplay sehen, muss es etwas fokussierter und zielgerichteter sein, wenn wir es im Fernsehen zeigen.", so Mazin.

Der Fokus auf die Menschen mit ihren Beziehungen und Konflikten wird sicherlich auch in Staffel 2 beibehalten, aber mit mehr Infizierten werden wir sicherlich auch mehr Action und Horror vorgesetzt bekommen. Da stellt sich die Frage, ob wir das überhaupt wollen?

Stimmt mit ab und verratet uns in den Kommentaren, warum ihr euch mehr, weniger oder einen Infizierten-Anteil wie in Staffel 1 wünscht. Seht ihr vielleicht die Gefahr, dass mehr Infiziert und damit mehr Action der Serie nicht gut tun? Oder steht ihr vielleicht genau darin die Chance, The Last of Us in der zweiten Staffel noch etwas besser zu machen?

Die erste Staffel der HBO-Serie The Last of Us ist mit neun Folgen mittlerweile abgeschlossen und kann hierzulande bei WOW und Sky Q geschaut werden. Die zweite Staffel ist zwar offiziell bestätigt, bis die Dreharbeiten starten und die neuen Folgen anlaufen, kann es aber noch viele Monate dauern.

Vergesst nicht bei der Umfrage mit abzustimmen und uns eure Meinung zu den Infizierten als Kommentar dazulassen.