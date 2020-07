Dass wir keine Story-DLCs zum The Last of Us Part 2 bekommen, hat Naughty Dogs Game Director Neil Druckmann bereits deutlich gemacht. Doch seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass sich ein Multiplayer-Modus in Arbeit befindet, der angeblich ähnlich aufgebaut sein soll wie "Factions" aus The Last of Us 1.

Das aktuelle Action-Adventure des Entwicklerstudios kam jedenfalls als reines Single-Player-Spiel auf den Markt:

Im KindaFunny Gamescast darauf angesprochen, wie es denn mit einem solchen Modus für The Last of Us Part 2 aussieht, reagierte Neil Druckmann etwas seltsam. Er meinte:

"Ich erinnere mich daran, als wir noch Multiplayer-Spiele entwickelten."

Die Situation rund um einen Multiplayer-Modus bleibt verwirrend

Der Game Director schweigt: Weiter wollte er dazu nichts sagen. Dies könnte nun so interpretiert werden, dass wir vielleicht sogar ein eigenständiges Multiplayer-Spiel bekommen, welches auf The Last of Us basiert.

Oder der Modus wird als DLC nachgereicht. Dass es keine Story-DLCs geben wird bedeutet ja nicht, dass wir auch keine Multiplayer-Erweiterung bekommen könnten.

Laut einer Stellenausschreibung vom Herbst vergangenen Jahres suchte Naughty Dog nach Mitarbeiter*innen für ein Multiplayer-Projekt. Es könnte sein, dass dieses dann doch nicht umgesetzt wurde oder, dass es sich vielleicht um das nächste große Spiel des Studios handelt.

Neil Druckmann jedenfalls möchte zum aktuellen Zeitpunkt nichts dazu sagen. Eventuell müssen wir uns nur noch etwas länger gedulden, bis wir mehr darüber erfahren.

Glaubt ihr, dass wir eine Multiplayer-Erweiterung zu The Last of Us Part 2 bekommen? Oder arbeitet Naughty Dog vielleicht an einem Stand-Alone-Multiplayerspiel?