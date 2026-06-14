The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake - Release, Trailer und alle weiteren bekannten Infos zur Switch 2-Neuauflage

Nintendo bringt noch in diesem Jahr ein Remake von einem der besten Spiele aller Zeiten. Hier findet ihr alle bekannten Infos dazu.

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Tobias Veltin
14.06.2026 | 10:00 Uhr

Viel mehr als diesen Schriftzug hat Nintendo bislang nicht zum Ocarina of Time-Remake gezeigt. Viel mehr als diesen Schriftzug hat Nintendo bislang nicht zum Ocarina of Time-Remake gezeigt.

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Gerüchte um eine aufgehübschte Neuauflage des N64-Klassikers The Legend of Zelda: Ocarina of Time gab es schon lange. Auf der Nintendo Direct im Juni 2026 machte Nintendo diese endlich offiziell und enthüllte das OoT-Remake für die Nintendo Switch 2.

Allzu viele Details sind zur Neuauflage noch nicht veröffentlicht worden, wir haben alle bislang bekannten Infos für euch gesammelt.

Release: Wann kommt das Ocarina of Time-Remake raus?

Bislang hat Nintendo lediglich das Jahr verraten, in dem die Neuauflage erscheinen soll:

  • Release: 2026

Ein konkretes Datum gibt es bislang noch nicht, wir rechnen mit einem Release im Dezember. Auch das Original erschien vor 28 Jahren im Dezember – zumindest in Europa (11. Dezember 1998). In Japan und Nordamerika kam der Titel damals bereits im November auf den Markt.

Ob Nintendo auch für das Remake einen November-Release im Sinn hat? Unklar. Immerhin erscheint mit Grand Theft Auto 6 in dem Monat das wohl heißerwartetste Spiel überhaupt. Möglich, dass auch Nintendo diesem Release aus dem Weg gehen möchte.

Trailer zum Ocarina of Time-Remake

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer von der Nintendo Direct im Juni 2026 anschauen:

Video starten 1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Plattformen: Für welche Konsolen erscheint das Ocarina of Time-Remake?

Nintendo hat das Ocarina of Time-Remake bislang ausschließlich für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der Titel auch noch für die erste Nintendo Switch erscheint.

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Eines der besten Spiele aller Zeiten

The Legend of Zelda: Ocarina of Time gehört zu den bestbewerteten und beliebtesten Videospielen aller Zeiten.

Als es im Jahr 1998 für das Nintendo 64 erschien, war es das erste 3D-Zelda überhaupt und führte einige Elemente ein, die auch moderne Spiele noch nutzen (z.B. Lock-On-Funktion bei Kämpfen). Bei Metacritic steht die N64-Version bei einem Schnitt von 99 (!).

Das Switch 2-Remake ist übrigens nicht die erste Neuauflage des Klassikers. Für den Gamecube gab es im Jahr 2003 eine erweiterte Master Quest-Version, auf dem 3DS folgte 2011 eine Version, die grafisch und steuerungstechnisch optimiert war. Derzeit ist der Titel auch über Nintendo Switch Online spielbar.

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