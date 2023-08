Zelda TotK-Fan schummelt sich frech in die verlorenen Wälder, doch das Ganze hat einen Haken

Die Verlorenen Wälder sind alles andere als friedlich.

Die Verlorenen Wälder begleiten Link schon seit vielen Jahren. Die ikonische Musik können vermutlich einige von euch mitsummen und die Hintergrundgeschichte um die verlaufenen Kinder ist wirklich traurig.

Auch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielen die Verlorenen Wälder erneut eine wichtige Rolle. Der Dekubaum ist dort beheimatet und auch die Krogs, die euch mit Krog-Samen versorgen, haben dort ihre Heimat.

Allerdings schützt sich der Wald mit einem Nebel, der Link zu seinem Startpunkt zurückversetzt, wenn er eine falsche Abzweigung nimmt. Ein Spieler hat einen Weg gefunden, um sich ohne Reset durch die Verlorenen Wälder zu begeben. Allerdings hilft ihm das nicht unbedingt weiter.

Der Weg durch die Verlorenen Wälder in Zelda TotK

Wie geht der Trick? Um durch die Verlorenen Wälder zu kommen und dem Reset zu entgehen, hat sich ein Spieler ein Fluggefährt aus Sonau-Bauteilen gebastelt. Er hat drei Raketen an einer Platte befestigt, auf der er sich durch die Baumkronen der Verlorenen Wälder schießt.

Sein Video hat er auf Reddit hochgeladen:

Allerdings lösen sich die Raketen auf, bevor er auch nur einen Fuß in den Wald setzen kann. Als er zum Boden stürzt, wird Link wieder wie gewohnt resettet und landet wieder am Ausgangspunkt.

Der Spieler hatte sich erhofft, dass er durch diese Möglichkeit nicht die Aufgaben der Krogs lösen muss, die zu den Schreinen in den Verlorenen Wäldern führen. Doch sein Trick hilft leider nicht, um diese Quests zu umgehen und zu den Schreinen zu gelangen.

Auch andere User hatten bereits die Idee, die Quests der Krogs auszulassen und auf andere Art und Weise durch den Nebel zu gelangen. Einige haben beispielsweise die maximal aufgestufte Aero-Rüstung genutzt, um mit voller Geschwindigkeit aus der Luft heraus zu einem der Schreine zu gelangen.

Beim Berühren des Bodens tauchte der Schrein zwar auf, doch Link wurde direkt wieder aus dem Wald teleportiert. Mit viel Geduld klappt diese Methode, um den Schrein zu aktivieren. Doch Link hat weniger als eine halbe Sekunde, bevor er resettet wird.

Deshalb ist es nötig, die Stelle genau zu treffen, an der sich das Tor zum Aktivieren befindet. Viele Spieler*innen haben mehrere Minuten gebraucht, um den Schrein so zu aktivieren. Vielleicht wäre die Questreihe der Krogs in diesem Fall die einfachere Methode gewesen.

Übrigens: Es ist leider nicht möglich, den Nebel aus den Verlorenen Wäldern zu bekommen. Der Name bleibt Programm und so wird sich Link wohl auch in Zukunft im dichten Nebel verirren.

Welche Erfahrungen habt ihr mit den Verlorenen Wäldern gemacht?